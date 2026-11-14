کتاب «حوالی ساعت ۱۱» با بازخوانی قیام ۲۴ مهر ۱۳۵۷ و آتش‌سوزی مسجد جامع کرمان به دست عوامل رژیم پهلوی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، آیین رونمایی از کتاب «حوالی ساعت ۱۱» با حضور جمعی از فعالان فرهنگی و علاقه‌مندان به تاریخ انقلاب اسلامی برگزار شد.

مجتبی اسدی، مدیر حوزه هنری استان کرمان، در این مراسم با تأکید بر ضرورت روایتگری به‌موقع رویداد‌ها و حماسه‌های تاریخی گفت: نمی‌توان از رویداد‌ها و حماسه‌ها چشم‌پوشی کرد؛ ما باید راویان نخست باشیم تا دیگران پیش‌دستی نکنند و روایت این حوادث به نام کرمان و کرمانی‌ها ثبت شود.

وی ادبیات‌سازی را یکی از مهم‌ترین ابزار‌های روایتگری دانست و افزود: ادبیات می‌تواند در شکل‌گیری و ماندگاری روایت رویداد‌های تاریخی نقش مؤثری داشته باشد.

احمد وفایی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمان نیز با اشاره به اهمیت ثبت تاریخ و حماسه‌ها در قالب کتاب اظهار کرد: امروز گرد هم آمده‌ایم تا راوی تاریخ و حماسه‌هایی باشیم که باید در قالب آثار مکتوب ثبت و برای نسل‌های آینده ماندگار شوند.

وی تولید و ترویج آثار ارزشمند در حوزه دفاع مقدس و ادبیات پایداری را اقدامی ارزشمند در پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت دانست و افزود: این اثر پس از خریداری، در فهرست منابع کتابخانه‌های عمومی کشور قرار می‌گیرد و در دسترس علاقه‌مندان خواهد بود.

محدثه اکبرپور، نویسنده کتاب «حوالی ساعت ۱۱» نیز با تشریح روند شکل‌گیری این اثر، اعتمادبه‌نفس و بهره‌مندی از راهنمایی استادان خبره را در مسیر نگارش آن مؤثر دانست.

وی با بیان اینکه کرمان با وجود ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی فراوان همچنان در معرفی داشته‌های خود مظلوم مانده است، گفت: علاقه‌مندم ظرفیت‌ها و رویداد‌های تاریخی این استان بیشتر شناخته شوند.

اکبرپور با اشاره به حجم بالای مصاحبه‌های گردآوری‌شده برای تدوین کتاب افزود: پیش از آغاز نگارش، مصاحبه‌ها را بار‌ها مطالعه و دسته‌بندی کردم و پس از شناخت شخصیت‌ها، میدان‌های مرتبط با واقعه و جانمایی اطلاعات، نگارش کتاب را آغاز کردم.

کتاب «حوالی ساعت ۱۱» تلاشی برای بازخوانی یکی از برگ‌های مهم تاریخ مبارزات مردم کرمان و ثبت واقعه‌ای است که در ۲۴ مهر ۱۳۵۷، مسجد جامع این شهر را به صحنه یکی از حوادث ماندگار دوران انقلاب اسلامی تبدیل کرد.