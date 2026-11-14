توله‌شیر تازه‌متولدشده پارک حیات‌وحش اراک پس از پشت سر گذاشتن موفق دوره قرنطینه، تکمیل واکسیناسیون و تأیید دامپزشکان، به محوطه اصلی منتقل شد و اکنون در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ یک توله‌شیر تازه‌متولدشده در پارک حیات‌وحش اراک، پس از طی مراحل مراقبتی و تأیید سلامت از سوی تیم دامپزشکی، به جمع جاذبه‌های این مجموعه پیوست.

این توله‌شیر پس از پایان دوره قرنطینه و تکمیل واکسیناسیون، با تأیید کارشناسان به محوطه اصلی منتقل شد تا بازدیدکنندگان از نزدیک شاهد حضور نسل تازه سلطان جنگل باشند.

این زادآوری موفق حاصل برنامه‌ریزی و مراقبت تخصصی مجموعه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک و تلاش شبانه‌روزی کارکنان پارک حیات‌وحش در زمینه نگهداری، تغذیه و سلامت گونه‌های جانوری است.

بر اساس اعلام مجموعه پارک حیات‌وحش اراک، روند رشد توله‌شیر مطلوب ارزیابی شده و شاخص‌های وزن، سلامت و تغذیه آن در دوران قرنطینه به‌صورت روزانه پایش شده است.

مراقبت‌های تخصصی و تغذیه این توله‌شیر نیز همچنان زیر نظر تیم دامپزشکی مجموعه ادامه دارد.