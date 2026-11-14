با پایان دوره قرنطینه و تکمیل واکسیناسیون
شکارچی کوچک به جمع ستارههای پارک حیاتوحش اراک پیوست؛ تولد نسل تازه سلطان جنگل
تولهشیر تازهمتولدشده پارک حیاتوحش اراک پس از پشت سر گذاشتن موفق دوره قرنطینه، تکمیل واکسیناسیون و تأیید دامپزشکان، به محوطه اصلی منتقل شد و اکنون در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
یک تولهشیر تازهمتولدشده در پارک حیاتوحش اراک، پس از طی مراحل مراقبتی و تأیید سلامت از سوی تیم دامپزشکی، به جمع جاذبههای این مجموعه پیوست.
این تولهشیر پس از پایان دوره قرنطینه و تکمیل واکسیناسیون، با تأیید کارشناسان به محوطه اصلی منتقل شد تا بازدیدکنندگان از نزدیک شاهد حضور نسل تازه سلطان جنگل باشند.
این زادآوری موفق حاصل برنامهریزی و مراقبت تخصصی مجموعه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک و تلاش شبانهروزی کارکنان پارک حیاتوحش در زمینه نگهداری، تغذیه و سلامت گونههای جانوری است.
بر اساس اعلام مجموعه پارک حیاتوحش اراک، روند رشد تولهشیر مطلوب ارزیابی شده و شاخصهای وزن، سلامت و تغذیه آن در دوران قرنطینه بهصورت روزانه پایش شده است.
مراقبتهای تخصصی و تغذیه این تولهشیر نیز همچنان زیر نظر تیم دامپزشکی مجموعه ادامه دارد.