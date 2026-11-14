به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرتضی خدمتکار آرانی آزمون قرآن و عترت را تلاشی برای پیوند آموزش با نیاز‌های روز جامعه دانست و به ثبت‌نام نزدیک به ۱۲۰ هزار نفر در این دوره از آزمون اشاره کرد و گفت: این میزان استقبال فراتر از پیش‌بینی‌های اولیه ما بود. در این دوره حدود ۵۰ هزار نفر در رشته‌های حفظ و مفاهیم قرآن کریم ثبت‌نام کرده‌اند که از میان آنان نزدیک به شش هزار نفر حافظ کل هستند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های مردمی مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به استقبال از بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت اظهار کرد: پیش از آغاز ثبت‌نام با توجه به اینکه هفت سال از برگزاری نوزدهمین دوره این آزمون گذشته بود، تردید‌های جدی درباره میزان استقبال از احیای این رویداد وجود داشت. شرایط عمومی کشور، مسائل فرهنگی و اجتماعی و وقفه طولانی در برگزاری آزمون، از جمله عواملی بود که پیش‌بینی میزان مشارکت را دشوار می‌کرد.

وی افزود: در برنامه‌ریزی اولیه، هدف‌گذاری ما ثبت‌نام حدود ۵۰ هزار نفر بود، اما به لطف خداوند و با استقبال علاقه‌مندان قرآن کریم، در پایان مهلت ثبت‌نام نزدیک به ۱۲۰ هزار نفر، دقیق‌تر بگویم ۱۱۹ هزار و ۶۰۰ نفر از شهر‌ها و استان‌های مختلف در این دوره نام‌نویسی کردند.

خدمتکار با بیان اینکه داوطلبان این دوره از ۸۳۹ شهر هستند، گفت: حضور گسترده شرکت‌کنندگان از نقاط مختلف جغرافیایی کشور نشان می‌دهد، آزمون سراسری قرآن و عترت همچنان ظرفیت بالایی برای ارتباط با جامعه قرآنی و عموم علاقه‌مندان دارد. همچنین هزار و ۲۷۰ مؤسسه و تشکل مردمی در این رویداد ثبت‌نام کرده‌اند که با توجه به محدودیت‌های مالی و مشکلاتی که مؤسسات قرآنی در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده‌اند، آمار قابل توجهی است و از پویایی بخش مهمی از مجموعه‌های مردمی فعال در این عرصه حکایت دارد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های قرآنی وزارت ارشاد با اشاره به سهم رشته‌های مختلف در میزان مشارکت داوطلبان بیان کرد: بیشترین استقبال مربوط به رشته‌های حفظ و مفاهیم قرآن کریم بوده است. در مجموع، نزدیک به ۵۰ هزار نفر در این بخش ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد حدود شش هزار نفر حافظ کل قرآن کریم هستند.

وی ادامه داد: یکی از نکات مهم در برنامه‌ریزی این دوره، توجه به شناسایی و حمایت از حافظان جدید قرآن کریم بود. به همین دلیل، برای ثبت‌نام در بخش حفظ، شرایط و محدودیت‌هایی در نظر گرفتیم تا آمار ارائه‌شده صرفاً بازتاب حضور حافظانی نباشد که پیش از این در رویداد‌های مشابه شرکت کرده‌اند یا مدارک معتبر حفظ از مراکز دیگر دریافت کرده‌اند. هدف ما شناسایی افرادی بود که در سال‌های اخیر به حفظ قرآن روی آورده‌اند و می‌توانند در مسیر توسعه فرهنگ حفظ مورد حمایت قرار گیرند.

خدمتکار آرانی با اشاره به ارتباط این رویکرد با تکالیف برنامه هفتم پیشرفت تصریح کرد: تربیت حافظان جدید قرآن کریم از جمله تکالیفی است که در برنامه هفتم پیشرفت برای دستگاه‌های مسئول پیش‌بینی شده است. بنابراین، تلاش کردیم در این آزمون، علاوه بر سنجش توانمندی حافظان، زمینه شناسایی ظرفیت‌های تازه در حوزه حفظ قرآن را نیز فراهم کنیم.

وی افزود: بر اساس آخرین آمار استخراج‌شده، مجموع میزان حفظ شرکت‌کنندگان در این بخش به حدود ۴۳۱ هزار جزء قرآن کریم می‌رسد که رقم قابل توجهی است. این آمار در نخستین آزمون سال ۱۴۰۵ به دست آمده و امیدواریم با استمرار و تقویت این روند و برگزاری آزمون‌ها در نوبت‌های مختلف سال، بتوانیم در مسیر تحقق اهداف بلندمدت حوزه حفظ قرآن کریم گام‌های مؤثرتری برداریم.

خدمتکار آرانی درباره تغییرات محتوایی و رشته‌های جدید بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت اظهار کرد: در این دوره تلاش کردیم در کنار رشته‌های متداول، موضوعات جدیدی را نیز به مجموعه آزمون اضافه کنیم تا دامنه معارف و مهارت‌های مورد توجه در فعالیت‌های قرآنی گسترش یابد.

وی افزود: یکی از بخش‌های جدید، رشته اندیشه‌های قرآنی رهبر شهید بود که با محوریت کتاب‌های ارزشمند «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» و «انسان ۲۵۰ ساله» طراحی شد. در کنار آن، رشته‌هایی همچون معارف نهج‌البلاغه، معارف صحیفه سجادیه، معارف مهدوی، تدبر در قرآن و زندگی با آیه‌ها نیز در بخش معارف قرآن و اهل‌بیت (ع) پیش‌بینی شد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های قرآنی وزارت ارشاد با اشاره به استقبال از این موضوعات گفت: در سفر‌هایی که به مناسبت پیگیری امور اجرایی آزمون به ۱۸ استان داشتم، میزان استقبال جامعه قرآنی و علاقه‌مندان از این رشته‌ها برایم بسیار قابل توجه بود. برخی از فعالان قرآنی نیز مطرح می‌کردند که این موضوعات، افق تازه‌ای پیش روی برنامه‌های آموزشی و فعالیت‌های مؤسسات قرآنی قرار داده است.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از برنامه‌های مؤسسات و تشکل‌های مردمی در سال‌های گذشته در چارچوبی نسبتاً محدود و مشخص دنبال می‌شد. تلاش کردیم در این دوره با افزودن موضوعات جدید، فضای متنوع‌تری برای یادگیری و فعالیت قرآنی ایجاد کنیم. مجموعاً بیش از ۲۴ هزار نفر در بخش معارف قرآن و اهل‌بیت (ع) ثبت‌نام کرده‌اند که نشان‌دهنده ظرفیت مناسب این حوزه برای توسعه فعالیت‌های آموزشی و ترویجی است.