قطعه جدید مذهبی با عنوان «ستاره‌مو» از آواز خواننده مطرح، ساسان نوذری، منتشر شد؛ اثری که با نگاهی به ایام فاطمیه و در ادای احترام به مقام رهبر شهید انقلاب، تقدیم شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قطعه زیبای «ستاره‌مو» با آواز ساسان نوذری و آهنگسازی و تنظیم خود از این هنرمند، در قالب یک اثر مذهبی و معنوی منتشر گردید.

این اثر که با اشعار محمدحسین انصاری‌نژاد سروده شده، در اولین ایام فاطمیه سال جاری، به ساحت مقدس حضرت فاطمه (س) و در ادای احترام به مقام رهبر شهید انقلاب تقدیم شده است. این قطعه که حاصل همکاری حوزه هنری بوشهر است، با رویکردی هنری به موضوعات مذهبی ساخته شده است.