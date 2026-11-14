مدیرکل استاندارد استان تهران با اعلام سهم گوشت در فرآورده‌های گوشتی، گفت: میزان گوشت در سوسیس و کالباس ۴۰ درصد و در همبرگر ۳۰ درصد است که درج این میزان بر روی فرآورده برای تولید الزامی است.

قاسم فدوی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با تأکید بر ضرورت درج درصد گوشت در فرآورده‌های گوشتی گفت: درصد گوشت یکی از مؤلفه‌های اصلی سوسیس و کالباس است و تولید این محصولات بدون رعایت الزامات استاندارد و اعلام میزان گوشت مجاز نیست و با واحد‌های متخلف برخورد می‌شود.

او درباره میزان گوشت مورد استفاده در این فرآورده‌ها، گفت: میزان گوشت در فرآورده‌های سوسیس و کالباس باید از ۴۰ درصد و در فرآورده‌های همبرگر ۳۰ درصد باشد.

مدیرکل استاندارد استان تهران، درباره نحوه نظارت بر فرآورده‌های گوشتی از مرحله تأمین مواد اولیه تا عرضه در بازار، افزود: گوشت مورد استفاده در این محصولات، عمدتاً گوشت گاو است که از منابع وارداتی یا تولید داخل تأمین می‌شود. در مرحله نخست، دامپزشکی بر مواد اولیه نظارت دارد و تا زمان ورود گوشت به کارخانه، مسئولیت کنترل و بازرسی آن بر عهده این سازمان است.

فدوی با اشاره به نظارت‌های دامپزشکی بر سردخانه‌ها و کارخانه‌ها، گفت: بازرسان دامپزشکی به کارخانه‌ها مراجعه و گوشت‌های خریداری‌شده و شرایط نگهداری آنها را بررسی می‌کنند؛ بنابراین زنجیره تأمین مواد اولیه تحت کنترل است و شایعات مطرح‌شده درباره استفاده از گوشت سایر دام‌ها در این فرآورده‌ها صحت ندارد.

مدیرکل استاندارد استان تهران ادامه داد: پس از ورود مواد اولیه به کارخانه، مدیر کنترل کیفیت که در رشته صنایع غذایی صلاحیت لازم را دارد، در طول فرآیند تولید حضور داشته و با استفاده از آزمایشگاه مستقر در کارخانه، آزمون‌های لازم را انجام می‌دهد تا کیفیت محصول با الزامات استاندارد مطابقت داشته باشد.

او افزود: کنترل کیفیت در طول خط تولید و پس از تکمیل محصول نیز ادامه دارد و پیش از خروج فرآورده از کارخانه، آزمون‌ها و کنترل‌های نهایی انجام می‌شود. مدیر کنترل کیفیت در این مرحله انطباق محصول با استاندارد را تأیید می‌کند تا امکان عرضه آن به بازار فراهم شود.

فدوی با تشریح نظارت‌های سازمان استاندارد بر کارخانه‌های تولید فرآورده‌های گوشتی بیان کرد: شرکت‌های بازرسی طرف قرارداد با سازمان استاندارد به واحد‌های تولیدی مراجعه می‌کنند و علاوه بر بررسی شرایط تولید و رعایت الزامات بهداشتی، نمونه‌برداری از محصولات را نیز انجام می‌دهند. بر این اساس، از فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری، چهار بار در سال در محل کارخانه نمونه‌برداری و آزمون انجام می‌شود.

او با اشاره به مرحله دوم نظارت‌ها در سطح بازار گفت: سازمان ملی استاندارد ایران در قالب طرح «طاها» محصولات عرضه‌شده در بازار را خریداری و آزمایش می‌کند و از هر محصول نیز دو بار در سال نمونه‌برداری و آزمون انجام می‌شود. نتایج این آزمون‌ها در سوابق واحد تولیدی ثبت می‌شود.

مدیرکل استاندارد استان تهران درباره بازنگری استاندارد‌های فرآورده‌های گوشتی نیز اظهار کرد: استاندارد‌ها به‌طور معمول هر پنج سال یک‌بار مورد بازنگری قرار می‌گیرند تا مشخص شود با توجه به تغییرات فناوری و یافته‌های علمی، نیازی به اصلاح یا تکمیل آنها وجود دارد یا خیر. البته برخی استاندارد‌ها ممکن است در فاصله‌ای کمتر از پنج سال اصلاح، ابطال یا مشمول اصلاحیه شوند و در مقابل، برخی دیگر حتی پس از ۲۰ سال نیز نیاز به تغییر نداشته باشند.

فدوی با اشاره به آخرین بازنگری استاندارد‌های این حوزه گفت: آخرین بازنگری استاندارد سوسیس و کالباس در سال ۱۴۰۳، فرآورده‌های برگر در سال ۱۴۰۴ و کباب لقمه در سال ۱۴۰۵ انجام شده است.