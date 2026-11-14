در راستای اجرای دستورالعمل استانداری تهران، نانوایی‌های شهرستان فیروزکوه با استفاده از تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی به سوخت‌های جایگزین مجهز می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مفید شریعت زاده معاون اداری و برنامه‌ریزی فرمانداری فیروزکوه گفت: هم‌اکنون ۲۸ واحد نانوایی از مجموع ۷۰ واحد فعال در شهرستان، به سامانه سوخت‌های جایگزین (گازوئیل و ال‌پی‌جی) مجهز شده‌اند.

وی افزود: صاحبان واحد‌های نانوایی که مایل به تجهیز به سیستم‌های سوخت دوم و سوم هستند، می‌توانند با مراجعه به اتحادیه مربوطه از تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی استفاده کنند.

شریعت زاده بیان کرد: این تسهیلات در قالب توافق‌نامه‌ای با یکی از بانک‌های عامل، به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌شود تا روند تجهیز نانوایی‌ها تسریع یابد.