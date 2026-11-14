به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، حاج شکراله قاسمپور پدر گرانقدر شهید حسین قاسمپور دار فانی را وداع گفت و به فرزندشهیدش پیوست.

صبح امروز هم مراسم تشییع پیکر آن مرحوم باحضور مردم ولایت‌مدار و مسئولان از سپاه ناحیه لنگرود برگزار شد.

پیکر این پدر شهید در روستای کورنده از توابع شهرستان لاهیجان در جوار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.

شهید حسین قاسم پوربیست و سوم دی ماه ۱۳۶۵ در شلمچه شهید شد.