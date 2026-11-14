رئیس پلیس راه مازندران با هشدار درباره فعالیت سامانه بارشی از شامگاه یکشنبه، از رانندگان خواست برای تردد ایمن در جاده‌های استان، تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

پیش‌بینی باران و برف در محورهای کوهستانی مازندران؛ هشدار پلیس به رانندگان

پیش‌بینی باران و برف در محورهای کوهستانی مازندران؛ هشدار پلیس به رانندگان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به ورود سامانه بارشی از شامگاه یکشنبه ۲۴ آبان به استان، درباره لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید در محور‌های کوهستانی هشدار داد و از رانندگان خواست از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند.

سرهنگ هادی عبادی گفت: براساس پیش‌بینی هواشناسی، این سامانه از سمت غرب وارد استان می‌شود و روز دوشنبه ۲۵ آبان، مناطق ساحلی تا میان‌بند را با بارش باران، وزش باد، رعدوبرق و کاهش دما تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: در ارتفاعات و مناطق کوهستانی نیز بارش پراکنده باران و برف و مه‌آلودگی پیش‌بینی شده است که می‌تواند موجب لغزندگی سطح جاده‌ها و کاهش دید افقی شود.

رئیس پلیس راه مازندران از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های مواصلاتی اطلاع کسب کنند و تجهیزات زمستانی، به‌ویژه زنجیرچرخ، لباس گرم و سوخت کافی به همراه داشته باشند.

سرهنگ عبادی با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی گفت: رانندگان باید از سرعت و سبقت غیرمجاز و حرکات مخاطره‌آمیز خودداری کنند، فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را رعایت کرده و با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

وی سلامت فنی خودرو و توجه به هشدار‌ها و توصیه‌های مأموران پلیس راه را نیز از عوامل مؤثر در پیشگیری از حوادث رانندگی و تأمین ایمنی سفر‌ها دانست.