به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال نوجوانان ایران از ساعت ۱۲:۳۰ شنبه دومین بازی خود را در گروه چهارم انتخابی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال مقابل سریلانکا در استادیوم ملی وین‌تیان برگزار کرد.

شاگردان ارمغان احمدی که در نخستین دیدار این رقابت‌ها یک بر صفر پاکستان را شکست داده بودند، امروز با ارائه نمایشی یک طرفه، ۱۱ بر صفر حریف جنوب شرق آسیای خود را مغلوب کردند تا با ۶ امتیاز صدرنشین گروه شوند.

پارسا خشت‌زر (۳) امیرمحمد زارعی (۱۳، ۲۸، ۱+۴۵ و ۵۷) علی نادری (۱۶_ پنالتی و ۱۷) رادین میرنژاد (۴۰) امیرعلی مردانی (۳+۴۵) امیر سام جنت علیپور (۵۷ و ۶۸) برای تیم نوجوانان موفق به گلزنی شدند.

یاشار حیدری، پارسا خشت‌زر، سام شویکلو، سبحان شهریاری، امیرعلی علی‌مردانی (۷۷_ آرش خامی‌زاد)، امید عبدحسینی، حامد نعیمی (۴۶_ امیرسام جنت علیپور)، کیوان ایران‌زاد، امیرمحمد زارعی (۶۹_ طا‌ها یوسفی راد)، رادین میرنژاد (۴۶_ محمد حسین مرادی) و علی نادری (۶۹_ علی نادری) برای تیم کشورمان به زمین رفتند.

تیم ایران از ساعت ۱۲:۳۰ سه‌شنبه ۲۶ آبان در سومین بازی خود در این مرحله به مصاف اردن می‌رود.

در این رقابت‌ها ۳۵ تیم حضور دارند که در ۷ گروه ۵ تیمی رقابت می‌کنند و از هر گروه یک تیم راهی مرحله نهایی خواهند شد. تیم‌های ترکمنستان، نپال، کره شمالی و تیمور شرقی از حضور در دور مقدماتی انصراف دادند. با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم‌های ازبکستان (میزبان)، قطر (میزبان جام جهانی نوجوانان)، ژاپن، چین، استرالیا، کره جنوبی، عربستان، ویتنام و تاجیکستان (تیم‌های برتر دوره قبل) از حضور در دور مقدماتی معاف هستند.



نتیجه و برنامه ادامه روز سوم به این شرح است:

** شنبه ۲۳ آبان:

* گروه یک در تانلین و یانگون میانمار:

اندونزی - کامبوج

میانمار - فیلیپین

- تیم افغانستان استراحت می‌کند.

- تیم‌های افغانستان ۶، اندونزی و فیلیپین با ۳ امتیاز اول تا سوم هستند و تیم‌های کامبوج و میانمار بدون امتیاز در رده‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند.

* گروه دو در بوریرام تایلند:

عراق ۳ - ۲ تایوان

تایلند - مالدیو

- تیم هنگ کنگ استراحت می‌کند.

- تیم هنگ کنگ با ۴ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های عراق با ۴، تایلند و تایوان با ۳ امتیاز دوم تا چهارم هستند و تیم مالدیو بدون امتیاز پنجم است.

* گروه سه در راس الخیمه امارات:

امارات - ماکائو

بنگلادش - بوتان

- تیم سوریه استراحت می‌کند.

- تیم سوریه با ۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیم‌های ماکائو و امارات با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و بوتان و بنگلادش بدون امتیاز در رده‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند.

* گروه چهار در وین تین لائوس:

ایران ۱۱ - ۰ سریلانکا (ورزشگاه نیولائو)

- برای ایران پارسا خشت زر در دقیقه ۳، امیر محمد زارعی ۱۳، ۲۸، ۱ + ۴۶ - پنالتی و ۵۸، علی نادری ۱۶ - پنالتی و ۱۷، رادین میرنژاد ۳۸، امیر علی علیمردانی ۳ + ۴۵، امیر سام جنت علیپور ۵۶ و ۶۸ گلزنی کردند.

- تیم نوجوانان ایران پیش از این با یک گل تیم پاکستان را شکست داد.

لائوس - پاکستان

- تیم اردن استراحت می‌کند.

- تیم‌های ایران و اردن با ۶ امتیاز اول و دوم هستند و تیم پاکستان با ۳ امتیاز سوم است. تیم‌های لائوس و سریلانکا بدون امتیاز در رده‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند.

* گروه پنج در کوالالامپور مالزی:

هند ۱۲ - ۰ گوآم

مالزی - سنگاپور

- تیم فلسطین استراحت می‌کند.

- تیم‌های هند و فلسطین با ۶ و سنگاپور با ۳ امتیاز اول تا سوم هستند و تیم‌های مالزی و گوآم بدون امتیاز در رده‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند.

* گروه شش در بیشکک قرقیزستان:

یمن ۱۲ - ۰ جزایر ماریانای شمالی

- تیم‌های مغولستان و قرقیزستان استراحت کردند.

- تیم یمن با ۶ امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های قرقیزستان و مغولستان با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند. تیم جزایر ماریانای شمالی بدون امتیاز چهارم است. در این گروه تیم ترکمنستان انصراف داد.

* گروه هفت در صلاله عمان:

عمان - برونئی دارالسلام

کویت - لبنان

- تیم بحرین استراحت می‌کند.

- تیم لبنان با ۶ امتیاز در صدر است و تیم‌های بحرین با ۴ و کویت با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم‌های عمان و برونئی دارالسلام بدون امتیاز در رده‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند.