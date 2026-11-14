\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc\u060c\u00a0\u0634\u0645\u0627 \u0627\u0632 \u06f2\u06f3 \u062a\u0627 \u06f2\u06f9 \u0622\u0628\u0627\u0646\u200c\u0645\u0627\u0647 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f5 \u0628\u0647 \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f \u0645\u0644\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0627\u0646\u00a0\u062f\u0631 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 \u0645\u0644\u06cc \u0648 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u062f\u0639\u0648\u062a \u0634\u062f\u0647 \u0627\u06cc\u062f .\n\u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646\u200c\u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u0627\u0645\u0646 \u06cc\u0648\u0632 \u067e\u0644\u0646\u06af \u0622\u0633\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u060c \u062c\u0648\u0644\u0627\u0646\u06af\u0627\u0647 \u0622\u0647\u0648\u0627\u0646 \u0648 \u067e\u0646\u0627\u0647\u06af\u0627\u0647 \u062c\u0627\u0646\u0648\u0631\u0627\u0646\n\n \n