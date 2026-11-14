به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال احمر جهرم گفت: در گزارشی به این مرکز مبنی بر مصدومیت و درخواست امداد کوهنوردی در منطقه تنگ زندان بونیز، نجاتگران پایگاه کوهستان سنگ تراشان به محل حادثه اعزام شدند.

جعفرنژاد افزود: نجاتگران پس از پیمایش مسیر کوهستانی به کوهنورد مصدومی که از ناحیه مچ پا دچار آسیب شده بود دسترسی پیدا کردند و پس از انجام کمک‌های اولیه، مصدوم را با بسکت و تجهیزات مرتبط کوهستان به منطقه امن انتقال دادند.

رئیس جمعیت هلال احمر جهرم گفت: مصدوم برای ادامه مراحل درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.