مدیرعامل شرکت سقف‌آوران ایرانیان از افتتاح و تحویل ۲۴۰ واحد مسکونی نهضت ملی در قم خبر داد و گفت: این واحد‌ها در قالب ۱۲ بلوک ۲۰ واحدی و در مدت زمان قرارداد ۳۶ ماهه ساخته و در موعد مقرر به متقاضیان تحویل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علی داوودی، مدیرعامل شرکت سقف‌آوران ایرانیان، در آیین افتتاح ۲۴۰ واحد از طرح نهضت ملی مسکن قم، با اشاره به روند اجرای این طرح اظهار کرد: عملیات ساخت این واحد‌ها از اوایل سال ۱۴۰۲ آغاز شد و با وجود شرایط دشوار حاکم بر کشور در سه سال گذشته، توانستیم پروژه را با کیفیت مناسب و در زمان تعیین‌شده به پایان برسانیم.

وی با بیان اینکه شرکت سقف‌آوران ایرانیان مسئولیت ساخت ۶۶۰ واحد از طرح نهضت ملی مسکن قم را بر عهده دارد، افزود: این شرکت در مجموع ۳۳ بلوک مسکونی را در دست ساخت دارد که ۲۴۰ واحد افتتاح‌شده در قالب ۱۲ بلوک ۲۰ واحدی ساخته شده است.

داوودی با تأکید بر پایبندی این شرکت به زمان‌بندی اجرای طرح گفت: مدت قرارداد ساخت این واحد‌ها ۳۶ ماه بود و با وجود دشواری‌ها و شرایط خاص سه سال گذشته، عملیات اجرایی در موعد مقرر به پایان رسید و واحد‌ها آماده تحویل به متقاضیان شد.

در ادامه، مجتبی دلاوری پاریزی، مدیر کارگزاری انتخاب و تحویل واحد‌های نهضت ملی مسکن قم، با اشاره به روند واگذاری واحد‌ها در سایت ۵۶۰ هکتاری پردیسان گفت: در این سایت ۲۸ هزار و ۲۸۰ واحد برای متقاضیان در نظر گرفته شده است و تا ۲۸ آذر امسال، واحد‌های تحت مسئولیت اداره کل راه و شهرسازی در این سایت و سایر سایت‌های مسکن استان از جمله پرنیان، قنوات، جعفریه و سلفچگان برای انتخاب متقاضیان عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون ۲ هزار واحد در سایت ۵۶۰ هکتاری تحویل موقت شده است، افزود: تاکنون ۱۶۰ خانواده نیز با تحویل قطعی واحد‌های خود در این سایت ساکن شده‌اند و با تکمیل انشعابات و زیرساخت‌ها، زمینه استقرار سایر متقاضیان نیز فراهم می‌شود.

دلاوری پاریزی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین زیرساخت‌های سایت گفت: شبکه آب و فاضلاب و شبکه گازرسانی اجرا شده، روشنایی معابر تأمین شده و عملیات احداث شبکه روشنایی نیز ادامه دارد. همچنین بیش از ۶۰ درصد معابر آسفالت شده و عملیات تکمیل خیابان‌های فرعی، محوطه‌سازی و اجرای پیاده‌رو‌ها در حال انجام است.

وی مدارس احداث‌شده در این سایت را از دیگر زیرساخت‌های فراهم‌شده دانست و افزود: اسکلت هشت مسجد نیز ساخته شده و هیئت امنای این مساجد با مشارکت مردم تعیین شده‌اند تا مراحل تکمیل و بهره‌برداری از آنها دنبال شود.

مدیر کارگزاری انتخاب و تحویل واحد‌های نهضت ملی مسکن قم همچنین از آغاز عملیات احداث مجموعه فرهنگی و ورزشی در سایت ۵۶۰ هکتاری خبر داد و گفت: تأمین فضا‌های تجاری، نانوایی و واحد‌های صنفی مورد نیاز ساکنان نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به دغدغه‌های امنیتی خانواده‌های ساکن در این سایت افزود: در شورای مسکن استان، استقرار موقت نیرو‌های انتظامی در قالب کیوسک و انجام گشت‌های شبانه تا زمان احداث و راه‌اندازی ساختمان کلانتری به تصویب رسیده است.

دلاوری پاریزی همچنین از پیگیری تأمین خدمات حمل‌ونقل عمومی در این سایت خبر داد و گفت: موضوع توسعه خدمات تاکسیرانی و اتوبوسرانی برای پاسخ‌گویی به نیاز ساکنان در شورای مسکن مطرح و پیگیری شده است.