دیابت بارداری ممکن است بدون علامت باشد، اما کنترل‌نشدن آن سلامت جنین را به خطر می‌اندازد؛ متخصص غدد دانشگاه علوم پزشکی بابل بر ضرورت پایش منظم قند خون و پیگیری درمان تأکید کرد.

دیابت بارداری؛ تهدیدی پنهان که با مدیریت صحیح، قابل کنترل است

دیابت بارداری؛ تهدیدی پنهان که با مدیریت صحیح، قابل کنترل است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، متخصص بیماری‌های غدد دانشگاه علوم پزشکی بابل، تشخیص به‌موقع و کنترل دقیق قند خون را مهم‌ترین راه پیشگیری از عوارض دیابت بارداری دانست و بر نقش تغذیه مناسب، فعالیت بدنی و درمان زیر نظر پزشک تأکید کرد.

دکتر ندا مفتاح با اشاره به تفاوت دیابت بارداری با دیابت پیش از بارداری گفت: چاقی، سابقه خانوادگی دیابت و رعایت‌نکردن اصول تغذیه‌ای از عوامل افزایش خطر ابتلا به دیابت بارداری در افراد مستعد است.

وی افزود: دیابت در دوران بارداری اغلب بدون علامت است، اما انتقال قند خون مادر از طریق جفت به جنین می‌تواند عوارضی به همراه داشته باشد. با رعایت توصیه‌های درمانی و مراقبت‌های لازم، مادران مبتلا می‌توانند نوزادان سالمی به دنیا بیاورند.

این متخصص بیماری‌های غدد، مصرف انسولین زیر نظر پزشک را یکی از ایمن‌ترین و مؤثرترین روش‌های کنترل قند خون در دوران بارداری دانست و گفت: برخلاف برخی باورهای نادرست، مادران نباید از درمان با انسولین هراس داشته باشند.

دکتر مفتاح افزایش بیش از حد وزن و اندازه جنین، دشواری زایمان و افت قند خون نوزاد پس از تولد را از عوارض کنترل‌نشدن دیابت بارداری برشمرد و افزود: تشخیص به‌موقع، رژیم غذایی مناسب، فعالیت بدنی و در صورت نیاز درمان دارویی، در کنترل این بیماری و پیشگیری از عوارض آن نقش مهمی دارد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت پیگیری وضعیت قند خون پس از زایمان گفت: مادرانی که سابقه دیابت بارداری دارند، در سال‌های آینده بیشتر در معرض ابتلا به دیابت نوع ۲ قرار می‌گیرند؛ بنابراین انجام آزمایش قند خون ۴ تا ۱۲ هفته پس از زایمان و غربالگری‌های دوره‌ای ضروری است.

این متخصص در پایان، پایش منظم قند خون در منزل و پیگیری توصیه‌های پزشک را از اقدامات ضروری برای مادران مبتلا به دیابت بارداری دانست.