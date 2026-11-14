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دیابت بارداری ممکن است بدون علامت باشد، اما کنترلنشدن آن سلامت جنین را به خطر میاندازد؛ متخصص غدد دانشگاه علوم پزشکی بابل بر ضرورت پایش منظم قند خون و پیگیری درمان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، متخصص بیماریهای غدد دانشگاه علوم پزشکی بابل، تشخیص بهموقع و کنترل دقیق قند خون را مهمترین راه پیشگیری از عوارض دیابت بارداری دانست و بر نقش تغذیه مناسب، فعالیت بدنی و درمان زیر نظر پزشک تأکید کرد.
دکتر ندا مفتاح با اشاره به تفاوت دیابت بارداری با دیابت پیش از بارداری گفت: چاقی، سابقه خانوادگی دیابت و رعایتنکردن اصول تغذیهای از عوامل افزایش خطر ابتلا به دیابت بارداری در افراد مستعد است.
وی افزود: دیابت در دوران بارداری اغلب بدون علامت است، اما انتقال قند خون مادر از طریق جفت به جنین میتواند عوارضی به همراه داشته باشد. با رعایت توصیههای درمانی و مراقبتهای لازم، مادران مبتلا میتوانند نوزادان سالمی به دنیا بیاورند.
این متخصص بیماریهای غدد، مصرف انسولین زیر نظر پزشک را یکی از ایمنترین و مؤثرترین روشهای کنترل قند خون در دوران بارداری دانست و گفت: برخلاف برخی باورهای نادرست، مادران نباید از درمان با انسولین هراس داشته باشند.
دکتر مفتاح افزایش بیش از حد وزن و اندازه جنین، دشواری زایمان و افت قند خون نوزاد پس از تولد را از عوارض کنترلنشدن دیابت بارداری برشمرد و افزود: تشخیص بهموقع، رژیم غذایی مناسب، فعالیت بدنی و در صورت نیاز درمان دارویی، در کنترل این بیماری و پیشگیری از عوارض آن نقش مهمی دارد.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت پیگیری وضعیت قند خون پس از زایمان گفت: مادرانی که سابقه دیابت بارداری دارند، در سالهای آینده بیشتر در معرض ابتلا به دیابت نوع ۲ قرار میگیرند؛ بنابراین انجام آزمایش قند خون ۴ تا ۱۲ هفته پس از زایمان و غربالگریهای دورهای ضروری است.
این متخصص در پایان، پایش منظم قند خون در منزل و پیگیری توصیههای پزشک را از اقدامات ضروری برای مادران مبتلا به دیابت بارداری دانست.