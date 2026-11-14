۹۰ آب‌شیرین‌کن هم‌اکنون در ۱۴ استان کشور فعال‌اند و روزانه ۶۴۴ هزار و ۲۶۵ مترمکعب آب شیرین تولید می‌کنند. ۱۷ طرح آب‌شیرین‌کن نیز در مرحله ساخت یا مناقصه قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، هوشنگ مولایی در مدرسه فصلی صنعت آب و فاضلاب از اجرای ۱۷ طرح آب‌شیرین‌کن در نقاط مختلف کشور خبر داد و گفت: هم‌اکنون روزانه ۶۴۴ هزار و ۲۶۵ مترمکعب آب از طریق شیرین‌سازی آب دریا و آب‌های لب‌شور در ۱۴ استان کشور تولید می‌شود.

وی اظهار کرد: علاوه بر ظرفیت‌های موجود ۱۷ طرح آب‌شیرین‌کن نیز در مرحله ساخت یا واگذاری به مناقصه قرار دارد که با بهره‌برداری از آنها ظرفیت تامین آب کشور افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه راهگذرهای آب‌شیرین‌کن در کشور افزود: ایجاد راهگذر انتقال آب شیرین‌ شده در سیستان و بلوچستان و مناطق خراسان و امتداد آن تا خراسان رضوی و مشهد در دستور کار قرار دارد.

مولایی با بیان اینکه نزدیک به ۱۰۰ درصد جمعیت شهری کشور از خدمات شبکه لوله‌کشی آب برخوردار هستند ادامه داد:در بخش روستایی نیز ۸۷ درصد مناطق تحت پوشش شبکه آبرسانی قرار دارند و حدود ۲ هزار روستا در حال اضافه شدن به این شبکه هستند.

وی اضافه کرد: برنامه‌ریزی شده است ۱۰ هزار روستای دیگر نیز در آینده نزدیک به شبکه آبرسانی متصل شوند و در نهایت تمام روستا‌های بالای ۲۰ خانوار کشور از آب شرب برخوردار شوند.

مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به وضعیت پوشش شبکه فاضلاب گفت: اکنون ۵۷ درصد جمعیت کشور زیر پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند و شمار افراد برخوردار از این خدمات از حدود ۲.۵ میلیون نفر در سال‌های گذشته به بیش از ۴۳ میلیون نفر افزایش یافته است.

مولایی سرانه مصرف آب خانگی در ایران را ۱۹۵ لیتر به ازای هر نفر در شبانه‌روز اعلام کرد و گفت: این میزان با استاندارد‌های روز دنیا فاصله دارد و کاهش آن از طریق فرهنگ‌سازی و ترویج الگوی مصرف بهینه ضروری است.

وی همچنین متوسط بارندگی سالانه کشور را ۲۴۰ میلی‌متر عنوان کرد و افزود: تنها ۲۵ درصد از ظرفیت بارش کشور قابل برنامه‌ریزی و بهره‌برداری است از این رو مدیریت منابع آب و اصلاح الگوی مصرف اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به جایگاه ایران در حوزه تامین آب اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های اقلیمی کشور در زمینه دسترسی به آب شهری و روستایی از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و توسعه زیرساخت‌های آبرسانی و فاضلاب همچنان در اولویت قرار دارد.

مولایی با اشاره به برگزاری مدارس فصلی صنعت آب و فاضلاب گفت: تقویت تعامل علمی و صنعتی با دانشگاه‌ها، مراکز علمی و نخبگان از اهداف اصلی برگزاری این برنامه‌هاست که تاکنون هفت مرحله در کشور و دو مرحله در آذربایجان شرقی برگزار شده است.

وی آشنایی دانشجویان نخبه با صنعت آب و فاضلاب و بهره‌گیری از توان علمی آنان برای شناسایی و حل مسائل و چالش‌های این صنعت را از دیگر اهداف برگزاری مدارس فصلی عنوان کرد.