به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان نایین گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره کلاهبرداری از یکی از شهروندان در شهرستان، رسیدگی به موضوع و شناسایی عامل این اقدام در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ حسن براهیمی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد، متهم با سوءاستفاده از برخی عناوین و موقعیت‌های دولتی و همچنین ادعای برخورداری از ارتباط و نفوذ در یکی از دستگاه‌های اجرایی، اعتماد فرد مالباخته را جلب کرده و از این طریق ۱۲ میلیون تومان کلاهبرداری کرده است.

وی ادامه داد:پلیس آگاهی بااقدامات تخصصی و اطلاعاتی، موفق به شناسایی متهم شد و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، وی را در یکی از شهرستان‌های همجوار دستگیر کرد.

سرهنگ براهیمی با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان در برابر چنین شیوه‌هایی گفت: افراد سودجو ممکن است با ادعای داشتن ارتباط خاص یا نفوذ در دستگاه‌های دولتی، اعتماد شهروندان را جلب و سوءاستفاده مالی کنند و البته اعتماد به ادعا‌های غیر مستند و وعده‌هایی که خارج از روال قانونی مطرح می‌شود، می‌تواند زمینه سوء استفاده کلاهبرداران را فراهم کند.

وی از مردم خواست: در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.