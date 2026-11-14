به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، آئین اختتامیه یازدهمین دوره مسابقات جام حافظان قرآن کریم استان بوشهر با حضور حجت‌الاسلام محمد قادری، مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در روستای سرمستان، از توابع بخش آبدان شهرستان دیر برگزار شد.

مسئول گروه جهادی مجمع قرآنیان استان بوشهر در این مراسم با اعلام برگزیدگان این مسابقات، گفت: در رشته حفظ نیم جزء؛ ابراهیم سالمی، عبدالعزیز علی زاده و صدیق کنه، در رشته‌ی حفظ ۱ جزء زیر ۱۲ سال محمد شهابی، محمد طا‌ها آبی و علی بهرامی و در رشته حفظ ۱ جزء بالای ۱۲ سال؛ حیدر دریس زاده، حسین ابراهیم زاده و محمد حسین عساکره به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند.

رضا نجفی ادامه داد: همچنین در رشته حفظ ۳ جزء زیر ۱۲ سال عباس رضایی فرد، احمد نورزهی و احمد احمدی، در رشته حفظ ۳ جزء بالای ۱۲ سال محمد طا‌ها غلامی فرد، مرصاد منوچهری و کاظم بحرانی و در رشته حفظ ۵ جزء زیر ۱۲ سال خالق داد احمدی، سید سجاد موسوی جود و محمد طا‌ها تاب حائز رتبه‌های اول تا سوم شدند.

وی افزود: در رشته حفظ ۵ جزء بالای ۱۲ سال امیرعلی نیازی، سبحان حیاتی و مسعود نورزهی، در رشته حفظ ۷ جزء مهدی صادقی، محمد امین دریس زاده و محمد طا‌ها روشن و در رشته حفظ ۱۰ جزء، مشترک هر دو گروه احمد عباسی، محمد صدیق و میلاد عثمانی به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را به دست آوردند.