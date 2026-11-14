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جانشین فرمانده مرزبانی استان بوشهر از توقیف یک فروند شناور حامل ۱۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در مرزهای آبی این استان خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سرهنگ ستاد جعفر رئیسی اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق و با اشراف کامل اطلاعاتی مرزبانان بر حوزههای استحفاظی، اقدامات هدفمند برای شناسایی و برخورد با قاچاقچیان سوخت در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: مرزبانان با انجام اقدامهای اطلاعاتی و عملیاتی و تشدید گشتهای کنترلی در مرزهای آبی استان، موفق شدند یک فروند شناور شامل ۱۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل به ارزش ۲۰ میلیارد ریال را شناسایی و توقیف کنند.
جانشین فرمانده مرزبانی استان بوشهر با تأکید بر تداوم طرحهای مقابله با قاچاق سوخت، یادآور شد: مرزبانان با هوشیاری، آمادگی عملیاتی و اشراف اطلاعاتی اجازه نخواهند داد سودجویان از مرزهای آبی استان برای قاچاق سرمایههای ملی استفاده کنند و برخورد با عوامل قاچاق بهصورت مستمر و قاطع ادامه خواهد داشت.