به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سرهنگ ستاد جعفر رئیسی اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق و با اشراف کامل اطلاعاتی مرزبانان بر حوزه‌های استحفاظی، اقدامات هدفمند برای شناسایی و برخورد با قاچاقچیان سوخت در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مرزبانان با انجام اقدام‌های اطلاعاتی و عملیاتی و تشدید گشت‌های کنترلی در مرز‌های آبی استان، موفق شدند یک فروند شناور شامل ۱۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل به ارزش ۲۰ میلیارد ریال را شناسایی و توقیف کنند.

جانشین فرمانده مرزبانی استان بوشهر با تأکید بر تداوم طرح‌های مقابله با قاچاق سوخت، یادآور شد: مرزبانان با هوشیاری، آمادگی عملیاتی و اشراف اطلاعاتی اجازه نخواهند داد سودجویان از مرز‌های آبی استان برای قاچاق سرمایه‌های ملی استفاده کنند و برخورد با عوامل قاچاق به‌صورت مستمر و قاطع ادامه خواهد داشت.