به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان جهرم گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت تلفن همراه این شهرستان، مأموران تجسس کلانتری ۱۲ مطهری، شناسایی و دستگیری سارقان را در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ علی‌اصغر محمدپور افزود: ماموران با اقدامات تخصصی، موفق به شناسایی و دستگیری ۲ سارق شدند و در بازرسی از آنان، سه دستگاه تلفن همراه مسروقه را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند گفت: شهروندان هنگام استفاده از تلفن همراه در مکان‌های عمومی مانند بازار و اتوبوس نسبت به اطراف خود هوشیارانه عمل کنند.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.