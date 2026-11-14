به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و برگزاری آیین‌های تشییع شهدای گمنام در نقاط مختلف کشور، مردم جزیره قشم امروز با حضور در مراسمی معنوی، پیکر مطهر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس را تشییع کردند.

آیین استقبال از این دو شهید والامقام از اسکله شهید ذاکری آغاز شد و شرکت‌کنندگان پیکر‌های مطهر شهدا را تا امامزاده سیدمظفر (ع) شهرستان قشم همراهی کردند.

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بر اساس برنامه اعلام شده پیکر مطهر این دو شهید گمنام پس از برگزاری آیین‌های استقبال و وداع، روز‌های ۲۴ و ۲۵ آبان‌ماه در روستا‌های سوزا و سلخ به خاک سپرده می‌شود.

تشییع پیکر شهدای گمنام در قشم همزمان با آیین‌های سراسری گرامیداشت شهدای گمنام در ۲۲ آبان‌ماه برگزار شد.