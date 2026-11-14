ساعتی پیش، یک نفت‌کش متخلف دیگر، در شرق تنگه هرمز بر اثر برخورد به مین دریایی، آتش گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش ساعتی پیش، یک نفت‌کش متخلف دیگر، در منطقه ممنوعه شرق تنگه هرمز، بر اثر برخورد با مین دریایی، دچار آتش‌سوزی شد.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش با تاکید بر اینکه شرق تنگه هرمز کاملا در کنترل و رصد نیروی دریایی ارتش است بیان کرد: آتش سوزی و انفجار، سرنوشت کشتی های متخلفی است که سامانه های ردیابی خود را خاموش کرده و در مناطق ممنوعه تردد می کنند.