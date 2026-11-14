کارزار اروپایی موسوم به عدالت برای فلسطین با جمع آوری بیش از یک میلیون امضاء خواستار تعلیق کامل توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از رویترز این درخواست که بیش از یک میلیون و ۱۱۷ هزار امضای شهروندان اروپایی را دارد، به کمیسیون اروپا تحویل شده و این کمیسیون باید تا شش ماه آینده به طور رسمی به آن پاسخ بدهد.

کمیسیون اروپا هم اعلام کرد که این ابتکار امضای مورد نیاز را برای بررسی در این کمیسیون جمع آوری کرده است. بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، کمیسیون باید تا اردیبهشت سال آینده توضیح دهد قصد انجام چه اقدامی را دارد یا در صورت عدم اقدام، دلایل آن را بیان کند.

انتظار میرود مقامات کمیسیون در هفته‌های آینده با نمایندگان این کارزار دیدار کنند و پس از آن پارلمان اروپا یک جلسه استماع عمومی برگزار خواهد کرد. این ابتکار خواستار تعلیق کامل توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی به دلیل نقض حقوق بشر است.