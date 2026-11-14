

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات تنیس ۱۰۰۰ امتیازی با حضور مدعیان در مرحله یک‌چهارم نهایی و در مجموعه تنیس پارک شیراز پیگیری می‌شود.

در این مسابقات که به سرداوری امین مهدویان در حال برگزاری است، کیارش صادقی‌زیدی، کیارش حنیفی، سینا مقیمی، امیر اصلان منتخب، راستین اکبری، پارسا اشجاری‌نیا، ایلیا جعفر و یونس طلاور برای رسیدن به سکوی انفرادی این مسابقات به رقابت می‌پردازند.

در بخش دونفره نیز تیم‌های معین معظم و مانی ملاعسگری، یونس طلاور و دانیال مشتاقی‌فرد، سامیار الیاسی و سینا مقیمی، راستین اکبری و محمد حسین‌زاده، صادق شاهسنایی و بردیا غلامرضایی، کیارش حنیفی و ارسلان ملکی، محمد خوش‌خلق و امیر اصلان منتخب به همراه تیم پارسا اشجاری‌نیا و سید پارسا حسینی برای رسیدن به عناوین برتر به میدان می‌روند.

مرحله نیمه‌نهایی این مسابقات فردا یکشنبه و مرحله فینال روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه، برگزار خواهد شد.

حمیدرضا نداف سرمربی تیم ملی دیویس‌کاپ کشورمان با حضور در شیراز از نزدیک روند فعالیت تنیسور‌های کشورمان را تحت نظر دارد. تیم ملی دیویس‌کاپ ایران در پلی‌آف گروه ۲ جهانی باید از ۱۷ تا ۱۹ بهمن‌ماه در مصر به میدان برود.