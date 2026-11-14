امام جمعه کرمان با تأکید بر اینکه جایگاه اداری ملاک فضیلت انسان‌ها نیست، گفت: ارزش و برتری افراد در گرو انجام صحیح و شایسته مسئولیت‌هایی است که بر عهده دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، نماز وحدت مدیران دستگاه‌های اجرایی استان کرمان به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمان برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی در این مراسم ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از بانیان برگزاری نماز وحدت و حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی قدردانی کرد و مسئولیت‌پذیری را از معیار‌های اصلی فضیلت انسانی در آموزه‌های اسلامی دانست.

وی با بیان اینکه اسلام برای زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها مسئولیت‌هایی متناسب با توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایشان تعریف کرده است، اظهار کرد: تقسیم مسئولیت و کار به معنای برتری ذاتی افراد بر یکدیگر نیست، بلکه وسیله‌ای برای ساماندهی امور و انجام بهتر وظایف است.

امام جمعه کرمان افزود: در نظام اداری نیز مسئولیت‌ها با هدف پیشبرد امور میان افراد تقسیم می‌شود، اما آنچه جایگاه واقعی هر فرد را مشخص می‌کند، نحوه انجام مسئولیتی است که بر عهده گرفته است.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان با تأکید بر اینکه زن و مرد از نظر ذات انسانی برتری ذاتی بر یکدیگر ندارند، حضرت فاطمه زهرا (س) را الگویی برای همه انسان‌ها معرفی کرد و گفت: ایشان با رسیدن به بالاترین درجات انسانی نشان دادند که مکتب فاطمی، علوی و نبوی از ظرفیت والایی برای انسان‌سازی برخوردار است.

وی در ادامه با اشاره به اصل اختیار و آزادی در پذیرش دین تصریح کرد: نمی‌توان دین را با اجبار در اندیشه و اعتقاد افراد جای داد؛ چراکه ایمان امری درونی است و انسان باید با اراده و اختیار خود مسیر اعتقادی‌اش را انتخاب کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی خاطرنشان کرد: دین با تبیین و توضیح، مسیر صحیح زندگی را پیش روی انسان قرار می‌دهد، اما در جامعه‌ای که قوانین و احکام عمومی آن بر مبنای باور‌های دینی شکل گرفته است، رعایت این قوانین و مقررات برای همه افراد جامعه ضرورت دارد.

وی هدف اصلی دین را تربیت انسان دانست و تأکید کرد: تحقق تربیت دینی به فراهم شدن زمینه‌ها و تدابیر لازم نیاز دارد، اما این مسیر زمانی به نتیجه می‌رسد که خود انسان نیز اراده و خواست لازم برای تربیت شدن را داشته باشد.