فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر گفت: پرونده مفقودی جوان ۲۴ساله اسلامشهری با کشف جسد وی و دستگیری قاتل آن به همراه همدستش توسط پلیس آگاهی در ملارد بسته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین مهرعلیان فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر،گفت: پرونده مفقودی یک جوان ۲۴ ساله اسلامشهری با کشف جسد وی و دستگیری قاتل و‌وهمدستش بسته شد.

وی افزود: در پی اطلاع از فقدان یک جوان ۲۴ساله اسلامشهری و اعلام آن به مرکز فوریت‌های پلیسی۱۱۰ رسیدگی به این پرونده در دستور کار پلیس قرار گرفت.

مهرعلیان با اشاره به اقدامات انجام شده در این عملیات، بیان کرد: ماموران پلیس آگاهی شهرستان اسلامشهر با انجام اقدامات فنی و در کمترین زمان ممکن سرنخ‌هایی از تردد افراد مشکوک به باغی در ملارد بدست آورده و شب گذشته در عملیاتی با هماهنگی قضائی به محل اعزام و با کشف جسد جوانی رو‌به‌رو شدند.

وی با اشاره به نتیجه بررسی‌ها و شناسایی هویت جسد، تاکید کرد: مامورین با کشف جسد، موفق به شناسایی و دستگیری قاتل و همدستش شده و در بازرسی از محل یک قبضه کلت کمری و تعداد ۶فشنگ جنگی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر با بیان به اینکه علت وقوع قتل اختلافات مال با مقتول اعلام شده، خاطرنشان کرد: قاتل به همراه همدستش پس از تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.