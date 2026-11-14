مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر از بارندگی‌های خوب اخیر در استان خبر داد و گفت: با ثبت میانگین ۵۰ میلی‌متر بارندگی، حدود ۷ میلیون مترمکعب آب در مخازن سد‌ها ذخیره شد و حجم پرشدگی سد‌های استان به ۲۱ درصد رسید.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، علی محمدی با اشاره به وضعیت بارش‌های اخیر در استان اظهار کرد: طی هفته گذشته بارش‌های مناسبی در استان داشتیم که حجم قابل توجهی از آب‌های سیلاب در مخازن سد‌ها ذخیره و بخشی نیز به تالاب‌ها و شبکه‌های آبیاری استان هدایت شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی، افزود: بخشی از این آب‌ها به وسیله سامانه انحراف رودخانه‌ای به شبکه‌های آبیاری منتقل و بخشی دیگر به سازه‌های تغذیه مصنوعی ساخته شده از سوی آب منطقه‌ای و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری تزریق شد تا به تقویت سفره‌های آب زیرزمینی کمک کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر میزان میانگین بارندگی ثبت‌شده از ابتدای سال آبی جاری در ایستگاه‌های باران‌سنجی را ۵۰ میلی‌متر عنوان کرد و گفت: این رقم در مقایسه با آمار بلندمدت که باید ۱۲ میلی‌متر باشد، نشان‌دهنده وضعیت مطلوب‌تر و بالاتر بودن از میانگین است که امیدواریم نویدبخش سالی پرآب باشد.

محمدی در عین حال بر لزوم تداوم مدیریت مصرف تأکید کرد و یادآور شد: این میزان بارش و ذخیره آبی، جبران‌کننده سال‌ها خشکسالی نیست و بهره‌برداران باید همچنان اصلاح الگوی کشت و شیوه آبیاری را در دستور کار قرار دهند تا بیشترین بهره‌وری از منابع آب حاصل شود.