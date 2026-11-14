به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ کریس ون هولن، سناتور دموکرات مریلند گفته است برای کنار زدن چاک شومر از رهبری اکثریت سنا با او رقابت می‌کند.

ون هولن می‌گوید کارزار او پاسخی است به خواست رأیدهندگان برای تغییر و بازگرداندن اعتماد عمومی. چاک شومر از حامیان اصلی دموکرات رژیم صهیونیستی است که هم اکنون رهبری دموکرات‌ها را برعهده دارد.

جمعی از شهروندان آمریکایی و حامیان فلسطین نیز خواستار رهبری جدید افرادی در هر دو مجلس کنگره شدند که برای پایان جنگ ایران و قطع بودجه سازمان مهاجرت تلاش کنند:.