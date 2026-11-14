سامیار عبدلی، ملی‌پوش شنای ایران، در رقابت‌های قهرمانی آلمان در استخر مسافت کوتاه موفق به ثبت رکورد جدید ملی در ماده ۵۰ متر آزاد شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سامیار عبدلی در مرحله مقدماتی این مسابقات با ثبت زمان ۲۱ ثانیه و ۸۰ صدم ثانیه، ضمن کسب جایگاه سوم، رکورد قبلی ایران را که با زمان ۲۱ ثانیه و ۸۷ صدم ثانیه در اختیار خودش بود، بهبود بخشید و بار دیگر رکورد ملی این ماده را به نام خود ثبت کرد.

سامیار عبدلی که به‌عنوان سریع‌ترین شناگر ایران در ماده ۵۰ متر آزاد شناخته می‌شود، سابقه حضور در بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس را دارد. او همچنین در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در ریاض، با کسب مدال طلای ماده ۵۰ متر آزاد، نخستین مدال طلای کاروان ایران در این رقابت‌ها را به دست آورد.

مرحله پایانی ماده ۵۰ متر آزاد مسابقات قهرمانی آلمان، بعدازظهر امروز برگزار خواهد شد.