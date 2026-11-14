شبکه‌های مستند و سه سیما امروز شنبه ۲۳ آبان با پخش مستند «خطوط ناممکن راه‌آهن» و پوشش دیدار دوستانه پیشکسوتان فوتبال ایران و لبنان، برنامه‌های خود را پیگیری می‌کنند.

پخش مستند «خطوط ناممکن راه‌آهن» و دیدار دوستانه ستارگان فوتبال ایران و لبنان از تلویزیون

پخش مستند «خطوط ناممکن راه‌آهن» و دیدار دوستانه ستارگان فوتبال ایران و لبنان از تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «خطوط ناممکن راه‌آهن» با محور نمایش دستاورد‌های مهندسی در ساخت مسیر‌های ریلی و تلاش پیشگامان برای غلبه بر چالش‌های طبیعی، امروز ساعت ۱۶ از شبکه مستند پخش می‌شود.

این مستند طرح های پیچیده و مسیر‌های ریلی دشوار جهانی را بررسی می‌کند و بازپخش آن فردا ساعت ۹ خواهد بود.

همچنین شبکه سه سیما به نمایندگی از ستاد معاونت سیما ، دیدار دوستانه منتخب ستارگان فوتبال دهه ۶۰ ایران و لبنان را به صورت زنده پوشش می‌دهد.

این مسابقه که در چارچوب برنامه‌های فرهنگی و ورزشی برای تقویت پیوند‌های دوستانه دو ملت برگزار می‌شود، امروز ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.