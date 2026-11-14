فرمانده انتظامی شهرستان قدس از شناسایی و دستگیری دو سارق حرفه‌ای که مسئول ۱۱ فقره سرقت از اماکن خصوصی و باغات منطقه بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ رحمان پورمصطفوی فرمانده انتظامی شهرستان قدس گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی و باغات در شهرستان قدس، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی شهرستان قدس با انجام اقدامات فنی موفق به شناسائی مخفیگاه سارقان شده و با هماهنگی قضائی ۲ متهم را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهشان انواع لوازم سرقتی از جمله کابل برق، دینام، ظروف مسی و دیگر اقلام را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قدس با اشاره به اینکه سارقان سابقه‌دار در بازجوئی‌های پلیس به ۱۱ فقره سرقت معترف شدند، بیان کرد: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.