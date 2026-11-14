به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز هدایت عملیات بحران وزارت بهداشت با اعلام مسمومیت ۴۲۹ نفر با گاز مونوکسیدکربن از ابتدای پاییز در کشور گفت: در این مدت ۲۶ نفر بر اثر مسمومیت با این گاز جان خود را از دست داده‌ اند.

فرشید صفری با اشاره به آمار استانی مسمومیت‌ ها افزود: استان تهران با ۶۵ مورد، بیشترین آمار مسمومیت با مونوکسیدکربن را داشته است و پس از آن خراسان رضوی با ۵۰ مورد و آذربایجان غربی با ۴۱ مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی با بیان اینکه خراسان رضوی بیشترین آمار فوتی‌ های ناشی از مسمومیت با این گاز را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: از ابتدای پاییز تاکنون ۹ نفر در این استان بر اثر گازگرفتگی جان باخته‌ اند؛ همچنین خراسان جنوبی و آذربایجان غربی هر کدام با سه مورد فوتی در رتبه‌ های بعدی قرار دارند.

مونوکسیدکربن گازی بی‌ رنگ و بی‌ بو است که بر اثر احتراق ناقص سوخت ایجاد می‌ شود و با سرد شدن هوا و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، خطر مسمومیت با آن افزایش می‌ یابد.

رعایت نکات ایمنی در نصب و استفاده از وسایل گرمایشی و اطمینان از باز بودن مسیر دودکش‌ ها، از مهم‌ ترین راه‌ های پیشگیری از حوادث ناشی از این گاز مرگبار است.