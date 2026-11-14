به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، با واگذاری زمینی به مساحت بیش از ۱۳هزار مترمربع، عملیات ساخت ۵۲واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در شهرستان هیرمند آغاز شد.

برای اجرای این طرح، زمینی به مساحت ۱۳ هزار و ۵۸۱ مترمربع از سوی اداره راه و شهرسازی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان هیرمند واگذار شده است.

در مراسم کلنگ‌زنی این طرح، سرگزی نماینده مردم حوزه انتخابیه سیستان و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، شهرکی فرماندار هیرمند، قاسمی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان و جمعی از اعضای شورای اداری حضور داشتند.

فرماندار هیرمند نیز در حاشیه این مراسم با قدردانی از اقدامات بنیاد مسکن، بر نقش این نهاد در محرومیت‌زدایی و تأمین مسکن برای اقشار کم‌برخوردار تأکید کرد.