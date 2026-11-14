به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما ؛ علی‌اکبر نوروزی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، از فراهم شدن امکان دسترسی کاربران کتابخانه ملی به منابع دیجیتال کشاورزی خبر داد و گفت: تارنمای سرویس دسترسی به این منابع آماده است و پس از راه‌اندازی نمایشگر‌ها در تالار کتابخانه ملی، امکان استفاده از آن برای مراجعه‌کنندگان فراهم می‌شود.

نوروزی با اشاره به انتقال حدود ۶۰ هزار اثر فارسی و لاتین سازمان تات به کتابخانه ملی اظهار کرد: در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری دو مجموعه، آثار فیزیکی سازمان به کتابخانه ملی منتقل شده و اکنون برنامه‌ریزی برای فراهم کردن دسترسی دیجیتال به این منابع در حال انجام است.

او درباره زمان ارائه این خدمات توضیح داد: زیرساخت دسترسی تارنما فراهم است و پس از آن‌که کتابخانه ملی نمایشگر‌های بزرگ و افقی موردنیاز را در تالار آماده کند، سازمان تات تارنما سرویس مربوط را در اختیار این مجموعه قرار می‌دهد تا مراجعه‌کنندگان بتوانند منابع را به‌صورت دیجیتال مشاهده و ورق بزنند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی سازمان تات افزود: فایل منابع با قالب PDF ارائه می‌شود و کاربران امکان دریافت و ذخیره آنها را خواهند داشت؛ برای استفاده از این منابع محدودیت دسترسی در نظر گرفته نشده است.

نوروزی همچنین با تشریح شیوه دسترسی به منابع فیزیکی گفت: مراجعه‌کنندگان می‌توانند با مراجعه به کتابخانه ملی و دریافت کتاب‌های مرجع از پیشخوان کتابدار، از فضای مطالعه این مجموعه بهره‌مند شوند.

او در تشریح امکانات کتابخانه دیجیتال کشاورزی سازمان تات با عنوان «تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی» یا «اگری‌لیب» بیان کرد: این مرکز متولی ثبت و سامان‌دهی آثار علمی و فناورانه سازمان است و بر اساس دستورالعمل‌های مصوب، اعضای هیئت علمی و مراکز و مؤسسات سازمان موظف‌اند آثار خود را برای ثبت به این مرکز ارائه کنند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی سازمان تات خاطرنشان کرد: مجموعه آثار ثبت‌شده شامل ۲۱ نوع اثر از جمله گزارش‌های پژوهشی، علمی و فنی، دست‌نامه‌ها و نشریات ترویجی، آثار رسانه‌ای، تک‌نگاشت‌ها و کتاب‌هاست که از طریق وب‌سایت این تالار در دسترس محققان و مروجان سراسر کشور قرار دارد.