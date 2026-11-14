به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، مدیر کل پزشکی قانونی خراسان رضوی گفت: بر اساس آخرین آمار نهایی و منتشر شده در پزشکی قانونی خراسان رضوی، از ابتدای امسال تا کنون ۷۳۷ نفر در حوادث ترافیکی درون شهری، برون شهری و جاده‌ های روستایی استان جان خود را از دست داده‌ اند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۷۳۱ نفر بوده حدود یک درصد افزایش دارد.

دکتر علی نقش افزود: در این مدت ۲۵۵ نفر در حوادث ترافیکی درون شهری، ۳۹۹ نفر در حوادث جاده‌ ای (برون شهری) و ۸۱ نفر در سوانح ترافیکی جاده‌ های روستایی و ۲ نفر در حوادث خاص درون شهری جان باخته‌ اند.

وی اظهار کرد: حال آنکه در سال گذشته ۲۵۶ نفر در حوادث ترافیکی درون شهری، ۴۰۵ نفر در برون شهری و ۶۹ نفر در سوانح رانندگی جاده‌ های روستایی و یک نفر در حوادث خاص و راه اختصاصی جان باخته‌ اند.

«نقش» با بیان این که تعداد مصدومان حوادث ترافیکی خراسان رضوی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز حدود ۹ درصد افزایش داشته است، گفت: از ابتدای امسال تا کنون در مجموع ۲۰ هزار و ۵۳۹ نفر شامل؛ پنج هزار و ۶۷۳ زن و ۱۴ هزار و ۸۶۶ مرد در حوادث ترافیکی استان مصدوم شدند.

وی افزود: حال آنکه در مدت مشابه پارسال در مجموع ۱۸ هزار و ۸۹۸ نفر شامل؛ پنج هزار و ۴۹۱ زن و ۱۳ هزار و ۴۰۷ مرد در حوادث ترافیکی مصدوم شده بودند.