به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: فعالیت نخستین آشپزخانه اطعام در قالب پویش ملی «مواسات و خدمت بی‌منت» با هدف تامین غذای گرم برای خانواده‌های نیازمند و با شعار «کنار هم؛ نگذاریم سفره‌ای خالی بماند» آغاز شده است.

کریم زارع با اشاره به اجرای این پویش همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) افزود: این پویش ملی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، تقویت همبستگی اجتماعی و توسعه فرهنگ خدمت‌رسانی طراحی شده و به مدت ۴۰ روز، از سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تا میلاد باسعادت حضرت علی (ع)، با مشارکت مراکز نیکوکاری، هیات‌های مذهبی، موسسات خیریه، گروه‌های جهادی، خیران و کسب و کار‌ها اجرا می‌شود و با فعال‌سازی ظرفیت‌های محله‌محور، زمینه تامین غذای خانواده‌های نیازمند را فراهم خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه خدمات این طرح محدود به خانواده‌های زیر کمیته امداد نیست، ادامه داد: سایر خانواده‌های نیازمند نیز بر اساس میزان و شدت نیاز، از خدمات این پویش بهره‌مند خواهند شد و خانواده‌های دارای کودک، سالمند، بیمار یا فرد دارای معلولیت، خانوار‌های پرجمعیت و ساکنان مناطق محروم در اولویت شناسایی و خدمت‌رسانی هستند.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: آغاز فعالیت نخستین آشپزخانه این پویش، نقطه شروعی برای گسترش مشارکت‌های مردمی و هم‌افزایی ظرفیت‌های خیرخواهانه در سطح محلات است؛ رویکردی که با محوریت حفظ کرامت خانواده‌ها و خدمت‌رسانی بی‌منت دنبال می‌شود تا با همراهی مردم و نیکوکاران، هیچ سفره‌ای از نعمت اطعام و همدلی محروم نماند.