وزارت آموزش و پرورش و ارتش جمهوری اسلامی ایران با امضای تفاهم‌نامه‌ای، همکاری‌های مشترک خود را برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تربیتی، بهبود فضا‌های مدارس و گسترش عدالت آموزشی در مناطق کم‌برخوردار افزایش می‌دهند.

امضای تفاهم‌نامه همکاری وزارت آموزش و پرورش و ارتش برای توسعه فضا‌های آموزشی در مناطق محروم

امضای تفاهم‌نامه همکاری وزارت آموزش و پرورش و ارتش برای توسعه فضا‌های آموزشی در مناطق محروم



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این تفاهم‌نامه با هدف شتاب‌بخشی به اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی، اجرایی و پشتیبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران به امضای علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش و امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران رسید.

مشارکت در ساخت مدارس، احداث و تجهیز فضا‌های آموزشی در مناطق محروم و مورد استفاده ارتش، بهسازی و نگهداری زیرساخت‌های ورزشی و توسعه امکانات فرهنگی، تربیتی و بهداشتی مدارس از محور‌های این تفاهم‌نامه است.

همکاری در غنی‌سازی محتوای کتاب درسی آمادگی دفاعی، متناسب‌سازی محیط‌های یادگیری با نیاز‌های دانش‌آموزان، ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی و فراهم کردن زمینه رشد استعداد‌ها نیز در این توافق پیش‌بینی شده است.

این همکاری با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی و امکانات دو دستگاه و با هدف محرومیت‌زدایی، ارتقای کیفیت فرایند تعلیم و تربیت و گسترش عدالت در برخورداری از فرصت‌های آموزشی دنبال می‌شود.





ارتش و آموزش و پرورش برای توسعه فضا‌های آموزشی در مناطق محروم همکاری می‌کنند

وزیر آموزش و پرورش در این مراسم با قدردانی از نقش ارتش در دفاع از کشور و مشارکت در فعالیت‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی، گفت: ارتش علاوه بر مأموریت‌های دفاعی و امنیتی، در ساخت مدارس و توسعه زیرساخت‌های تعلیم و تربیت نیز مشارکت دارد.

کاظمی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی اخیر و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، از تلاش‌های نیرو‌های ارتش در دفاع از آب و خاک کشور قدردانی کرد.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره به همکاری‌های مستمر این نیرو با وزارت آموزش و پرورش در حوزه ساخت‌وساز و توسعه مدارس گفت: ارتش هم‌اکنون ۲۵۵ مدرسه در اختیار دارد که بیش از ۱۰۰ هزار دانش‌آموز در آنها تحصیل می‌کنند.

امیر دریادار حبیب‌الله سیاری افزود: ارتش در زمینه ساخت مدارس، تجربه ثبت رکورد‌های ۴۵ و ۶۰ روزه را دارد و در حوزه تجهیز مدارس نیز اقدامات گسترده‌ای انجام داده است.

وی با اشاره به نقش آموزش و پرورش در تربیت نیرو‌های مدافع کشور گفت: نیرو‌هایی که امروز در دریا از مرز‌های آبی کشور دفاع می‌کنند، حاصل نظام تعلیم و تربیت و تلاش معلمان هستند.

سیاری همچنین از همکاری ارتش در توسعه هنرستان‌های صنعتی با هدف تأمین نیروی انسانی مورد نیاز نیرو‌های چهارگانه ارتش خبر داد و گفت: به‌روزرسانی محتوای کتاب آمادگی دفاعی متناسب با شرایط روز نیز از محور‌های همکاری مشترک با وزارت آموزش و پرورش است.



معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه همکاری‌ها در زمینه گسترش هنرستان‌های صنعتی خبر داد و گفت: این هنرستان‌ها با هدف تربیت و تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز نیرو‌های چهارگانه ارتش توسعه می‌یابند.

امیر دریادار سیاری با اشاره به تعامل ارتش و وزارت آموزش و پرورش در به‌روزرسانی کتاب آمادگی دفاعی افزود: اصلاح محتوای این کتاب با توجه به شرایط روز و نیاز‌های آموزشی در دستور کار کارگروه مشترک دو دستگاه قرار دارد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، آموزش و پرورش و ارتش در زمینه ساخت و تجهیز مدارس، بهسازی فضا‌های ورزشی، توسعه امکانات فرهنگی و بهداشتی، متناسب‌سازی محیط‌های یادگیری و غنی‌سازی محتوای آموزشی همکاری خواهند کرد.