به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مجید مهربد در نشست شورای اطلاع‌رسانی استان سمنان با اشاره به دشواری تأمین گاز در زمستان امسال گفت: اگرچه وضعیت افت فشار گاز در سمنان به‌شدت برخی استان‌های شمالی نیست، اما این استان برای کمک به تأمین پایدار گاز در استان‌های شمالی کشور باید در مدیریت مصرف و رعایت محدودیت‌ها همکاری کند.

مهربد با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد مصرف گاز در روز‌های سرد مربوط به بخش خانگی، تجاری و صنایع جز است، افزود: مدیریت مصرف در این بخش‌ها می‌تواند به تأمین پایدار سوخت نیروگاه‌ها و استمرار فعالیت صنایع کمک کند.

وی بهینه‌سازی موتورخانه‌ها، پایش مصرف در مدارس و ادارات، اصلاح الگوی مصرف و استفاده از ظرفیت شرکت‌های کارور انرژی را از جمله برنامه‌های مدیریت مصرف برشمرد و بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی در فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مستمر تأکید کرد.

استاندار سمنان نیز با تأکید بر ضرورت تبدیل مدیریت مصرف انرژی به برنامه‌ای عملیاتی، تشکیل منظم کارگروه انرژی استان، تقسیم مسئولیت میان دستگاه‌ها و نظارت بر اجرای مصوبات را خواستار شد.

محمدجواد کولیوند افزود: هر دستگاه اجرایی باید رابط مشخصی برای مدیریت مصرف انرژی معرفی کند و گزارش اقدامات خود را به‌صورت ماهانه ارائه دهد تا عملکرد دستگاه‌ها به‌طور مستمر ارزیابی شود.

وی همچنین بر اجرای پویش رسانه‌ای مدیریت مصرف انرژی با همکاری صداوسیما، خانه مطبوعات، شرکت گاز و دستگاه‌های فرهنگی تأکید کرد و خواستار اختصاص ظرفیت‌های تبلیغاتی و فرهنگی استان به ترویج مصرف بهینه شد.

استاندار سمنان با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی مصرف‌کنندگان صنعتی و کشاورزی گفت: برنامه‌های مدیریت مصرف باید به‌گونه‌ای اجرا شود که در مراحل نخست، معیشت مردم و مصرف خانگی تحت تأثیر قرار نگیرد.