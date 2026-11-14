دیابت؛ بیماری خاموش، اما قابل کنترل

دیابت؛ بیماری خاموش، اما قابل کنترل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس هیئت مدیره خیریه دیابت استان اصفهان با بیان اینکه بیش از ۶۰۰ میلیون نفر در دنیا مبتلا به دیابت هستند، گفت: ایران هم جزو کشور‌هایی با آمار دیابت بالا در دنیا به شمار می‌رود که این یک زنگ خطر شمرده می‌شود و امروز آمار دیابتی‌ها حتی به سنین پایه و کودکان هم رسیده است.

محمدعلی عطاری با اشاره به کنترل این بیماری ادامه داد: افرادی که عدد قند خون ناشتای آنها بین ۱۰۰ تا ۱۲۵ است، از آنجاییکه در مرز ابتلا به دیابت هستند، ضروری است کنترل شود و در صوتی که بالای این عددباشد، نیازمند درمان هستند.

عطاری گفت: دیابت یک بیماری خاموش است که علائم آن دیر پدیدار می‌شود و در صورتی که درمان مناسبی برای آن نشود، عواقب جبران ناپذیری را به همراه دارد.

وی افزود: تغذیه مناسب، فعالیت‌های مناسب بدنی، دوری از استرس و سبک زندگی مناسب راه‌های پیشگیری و کنترل دیابت است و ضروری است، مردم آن را رعایت کنند.

۲۳ آبان روز جهانی دیابت نامگذاری شده است.