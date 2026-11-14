معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران گفت: میادین باید بستری برای تقویت وحدت و همبستگی اجتماعی باشند و این مهم باید با محوریت مساجد صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، لطف الله فروزنده،در آیین تجلیل از عوامل تأثیرگذار تجمعات شبانه میادین با تأکید بر ضرورت توجه به حضورمردم در برنامه‌ریزی واجرای فعالیت‌های میادین گفت: مساجد باید محوراصلی این اجتماعات باشند و مدیریت شهری، بسیج و مجموعه‌های مرتبط، نقش پشتیبان و تسهیل‌گر را بر عهده داشته باشند.

وی با بیان اینکه میادین باید بستری برای تقویت وحدت وهمبستگی اجتماعی باشند، برپرهیزازتنشهای سیاسی وجناحی و فراهم‌ کردن زمینه حضوراقشارمختلف جامعه تأکید کرد.

فروزنده تنوع‌ بخشی به برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، فراهم‌کردن زمینه حضورخانواده‌ها و طراحی فعالیت‌های متناسب برای کودکان و نوجوانان را ازعوامل مؤثردرپویایی اجتماعات مردمی دانست و اضافه کرد: باید از ظرفیت مساجد، معتمدان محلی و مجموعه‌های فرهنگی برای تقویت پیوند میان خانواده، مدرسه ومحله بهره‌گیری کرد.



درادامه، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهرتهران با اشاره به ظرفیت تجمعات شبانه درتقویت تاب‌آوری اجتماعی، آگاهی عمومی وانسجام ملی گفت: این اجتماعات فرصتی ارزشمند برای ارتباط مستقیم با شهروندان، افزایش آگاهی عمومی و تقویت روحیه مشارکت اجتماعی است.

پرویز سروری، با تأکید برضرورت ارتقای کیفیت برنامه‌ها وسخنرانی‌ها افزود: بهره‌ گیری ازمحتوای مناسب وانتقال تحلیل‌های صحیح و آگاهی‌بخش باید مورد توجه قرار گیرد تا اجتماعات از اثربخشی بیشتری برخوردار شوند.

سروری همچنین شنیدن پیشنهادها، تجربه‌ها و نقدهای فعالان میدانی را در بهبود برنامه‌ها مؤثر دانست و حفظ وحدت و انسجام اجتماعی را از الزامات تداوم این اجتماعات برشمرد.

شهردارمنطقه ۱۰ تهران دراین مراسم با قدردانی ازحضورمستمرمردم و تلاش فعالان میادین دربرگزاری بیش از ۲۵۰ شب تجمعات بی‌وقفه گفت: استمراراین اجتماعات فراترازپیش‌بینی‌های اولیه بود ونشان داد مردم با تکیه برایمان، اراده و همبستگی می‌توانند درشرایط حساس، نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

حسن چگینی با تشریح اقدامات انجام‌شده طی حدود ۴۰ روز گذشته خاطرنشان کرد: دراین مدت، ساماندهی و پشتیبانی از ۱۴ تجمع شبانه دردستورکارقرارگرفته و با ارتباط مستقیم با دست‌اندرکاران، نیازها و مسائل آنان شناسایی شده است تا در چارچوب ظرفیت‌های موجود برای رفع آن‌ها اقدام شود.

درپایان این مراسم نیزازجمعی از عوامل تأثیرگذار، فعالان و دست‌اندرکاران تجمعات شبانه میادین به پاس تلاش‌ها، همراهی و مشارکت مؤثر درساماندهی و استمراراین اجتماعات تجلیل شد.