پرونده حقوقی شهدای حمله به مدرسه شجره طیبه میناب پس از کارشناسی، به دادسرای بین‌الملل تهران ارجاع شد و پیگیری‌های قضایی بین‌المللی برای انعکاس این حادثه در گزارش‌های جهانی در حال انجام است.

ارجاع پرونده حمله موشکی به مدرسه میناب به دادسرای بین‌الملل تهران

ارجاع پرونده حمله موشکی به مدرسه میناب به دادسرای بین‌الملل تهران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در همایش ملی «میناب جهانی؛ بپاخاسته از بی‌عدالتی» که با هدف بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی و روایی حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و موشکافی پرونده حقوقی شهدای این حادثه برگزار شد، سیدعلی کاظمی با طرح پرسش‌هایی درباره مسئولیت جامعه جهانی در قبال این حادثه، سازوکار‌های بازدارندگی از تکرار چنین اقداماتی و ضرورت پاسخ‌گو کردن عاملان آن تأکید کرد: مسئله میناب صرفاً یک موضوع داخلی نیست و باید با نگاهی جهانی به آن پرداخت.

کاظمی با اشاره به تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در زمینه حمایت از کودکان و پیشگیری از ورود آنان به مخاصمات مسلحانه خاطرنشان کرد: این کودکان، امانت‌های جهان هستند که فرصت زندگی کردن رؤیا‌های خود را نیافته‌اند و جامعه جهانی در قبال سرنوشت آنان مسئولیت دارد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به سازوکار‌های بین‌المللی حمایت از کودکان، از جمله کمیته حقوق کودک و گزارشگر ویژه کودکان و مخاصمات مسلحانه که دولت‌ها را به حمایت از کودکان درگیر در مخاصمات مکلف کرده‌اند، به گزارش منتشرشده در دهم مارس ۲۰۲۶ اشاره کرد و گفت: در این گزارش که به شورای حقوق بشر ارائه شده، تصریح شده است وضعیت کودکان درگیر جنگ در ۳۰ سال گذشته هیچ‌گاه تا این اندازه بد نبوده است.

کاظمی با بیان اینکه کمیته حقوق کودک تاکنون نظریه عمومی در این زمینه صادر نکرده، افزود: این موارد نشان‌دهنده ضرورت توجه جدی‌تر به عملکرد و دقت سازوکار‌های بین‌المللی در انعکاس وضعیت واقعی کودکان در مخاصمات مسلحانه است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییهبا بیان اینکه باید از واقعه میناب به‌عنوان مبنایی برای ایجاد یک تعهد جهانی در حمایت از حقوق کودکان استفاده کرد، اظهار داشت: دستگاه‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران باید در مسیری حرکت کنند که این سوگ ملی بزرگ به حماسه بین‌المللی بزرگی تبدیل شود و وجدان جهانیان را نسبت به وضعیت کودکان در جنگ بیدار کند.

کاظمی نهادسازی، نمادسازی و گفتمان‌سازی را از الزامات این مسیر دانست و پیگیری قضایی را یکی از اقدامات ضروری در این زمینه برشمرد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در تشریح اقدامات دستگاه قضایی گفت: از نخستین لحظات وقوع حادثه، پیگیری‌ها در استان آغاز شد، موضوع مورد کارشناسی قرار گرفت و در نهایت پرونده به دادسرای بین‌الملل تهران ارجاع شد.

به گفته کاظمی، بخشی از بازتاب نام و وضعیت کودکان میناب در گزارش‌های جهانی، حاصل پیگیری‌های قضایی بین‌المللی و بخشی دیگر نتیجه اقدامات و بازنمایی‌های رسانه‌ای است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه همچنین از پیگیری تدوین سندی با عنوان «حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه» در پژوهشگاه قوه قضاییه خبر داد و ابراز امیدواری کرد در اسناد بین‌المللی نیز سازوکاری برای ثبت و پاسداشت حقوق کودکان قربانی جنگ پیش‌بینی شود.

کاظمی در پایان تأکید کرد: باید فاجعه میناب، مبنای یک تعهد بین‌المللی شود و با مشارکت جمعی تلاش کنیم کودکان دیگر قربانی چنین فجایعی نشوند.