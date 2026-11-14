معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با هشدار درباره شیوع دیابت در استان گفت: بر اساس آمار‌های اعلام‌شده، ۱۳ درصد جمعیت بالای ۲۵ سال کردستان به این بیماری مبتلا هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رحمانی با اشاره به اینکه دیابت از بیماری‌های خاموش محسوب می‌شود، اظهار کرد: این بیماری در صورت تشخیص دیرهنگام و کنترل‌نشدن می‌تواند عوارض جدی و جبران‌ناپذیری برای مبتلایان به همراه داشته باشد.

وی بر اهمیت غربالگری، تشخیص به‌موقع و کنترل مستمر قند خون تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر شهروندان به سبک زندگی سالم، تغذیه مناسب و فعالیت بدنی منظم شد.