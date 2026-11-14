معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر اینکه فیلترینگ به‌تنهایی پاسخگوی الزامات حکمرانی فضای مجازی نیست، از تدوین برنامه‌ای شامل ۳۲ اقدام در چهار مرحله برای ساماندهی این فضا، تقویت سکو‌های داخلی و تعیین ضوابط فعالیت سکو‌های خارجی خبر داد.

حجت‌الاسلام محمدمهدی تجریشی، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار حجت‌الاسلام محمدمهدی تجریشی، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت فضای مجازی کشور گفت: مدیریت این حوزه نباید صرفاً به باز یا بسته کردن دسترسی‌ها محدود شود، بلکه لازم است با برنامه‌ریزی مشخص، ضمن تسهیل دسترسی مردم، الزامات حکمرانی و کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه فیلترینگ به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی همه نیاز‌ها و الزامات فضای مجازی باشد، افزود: باید از تصمیم‌گیری‌های مقطعی و ناگهانی پرهیز کرد و سیاست‌گذاری در این حوزه را بر اساس برنامه‌ای مرحله‌ای و هدفمند پیش برد.

تجریشی تقویت سکو‌های داخلی را یکی از الزامات ساماندهی فضای مجازی دانست و گفت: توسعه این سکو‌ها علاوه بر کاهش آسیب‌پذیری در برابر تهدیدات خارجی، زمینه استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و رونق کسب‌وکار‌های بومی را فراهم می‌کند.

۳۲ اقدام در چهار مرحله برای ساماندهی فضای مجازی

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به تدوین برنامه ساماندهی فضای مجازی در قالب ۳۲ اقدام و چهار مرحله تصریح کرد: در این برنامه، حمایت از سکو‌های داخلی، رفع خلأ‌های موجود در فضای مجازی و نظارت بر اجرای مرحله‌به‌مرحله اقدامات پیش‌بینی شده است تا نتایج آن به‌صورت ملموس در اختیار مردم و فعالان این حوزه قرار گیرد.

وی افزود: اجرای این برنامه می‌تواند بر زندگی عموم مردم، فعالیت تولیدکنندگان محتوا، کسب‌وکار‌های اقتصادی و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار تأثیرگذار باشد.

فعالیت سکو‌های خارجی مشروط به رعایت ضوابط

تجریشی درباره نحوه فعالیت سکو‌های خارجی نیز گفت: باید متناسب با ماهیت و عملکرد سکو‌های مختلف، میان آنها تفاوت قائل شد؛ سکو‌هایی که ماهیت جنگی دارند با محدودیت مواجه خواهند شد، اما سکو‌هایی که برای تعامل و همکاری آمادگی دارند و قوانین و ضوابط کشور را می‌پذیرند، می‌توانند مجوز فعالیت قانونی دریافت کنند.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق کاربران اظهار کرد: در سکو‌های داخلی امکان پیگیری حقوقی شکایت‌ها و مواردی مانند کلاهبرداری از طریق پلیس و مراجع قضایی وجود دارد، در حالی که کاربران در بسیاری از سکو‌های خارجی برای پیگیری حقوق خود با محدودیت مواجه هستند.

تلاش برای ایجاد توازن در سیاست‌گذاری فضای مجازی

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به دیدگاه‌های متفاوت درباره مدیریت فضای مجازی گفت: در تدوین این برنامه تلاش شده است نظرات و دغدغه‌های مختلف، از جمله دیدگاه افرادی که بر ضرورت دسترسی و حضور در سکو‌های خارجی تأکید دارند، مورد توجه قرار گیرد تا از افراط و تفریط در سیاست‌گذاری جلوگیری شود.

وی اجرای این رویکرد متوازن را نیازمند همت و اراده جدی‌تر دستگاه‌های مسئول دانست.

ضرورت تعیین تکلیف لایحه قضایی فضای مجازی

تجریشی در بخش دیگری از سخنان خود به روند تدوین لایحه قضایی مرتبط با فضای مجازی اشاره کرد و گفت: این لایحه در پی تأکید مقام معظم رهبری به قوه قضاییه و پس از حدود یک‌ونیم تا دو سال بررسی کارشناسی مشترک میان مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضاییه، دولت و وزارت ارتباطات تدوین شد.

وی با بیان اینکه این لایحه در ادامه به دلیل فشار‌ها و فضاسازی‌های سیاسی و رسانه‌ای با دستور بازپس‌گیری مواجه شد، تأکید کرد: ضروری است دولت و قوه قضاییه با تعیین تکلیف این لایحه، زمینه ارسال آن به مجلس شورای اسلامی را برای بررسی کارشناسی و تصمیم‌گیری شفاف فراهم کنند.