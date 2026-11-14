

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران هفته دهم لیگ دسته یک فوتبال به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵

* بعثت کرمانشاه - کاراگستر

داوران: حامد سیری - هادی ابراهیمی - میلاد همتی - ایمان احمدی - ناظر: مهدی پاکزاد

* آریو اسلامشهر - سایپا

داوران: فرزاد منصوری - سعید محمدی - امیرحسین بهادری - وحید صفری - ناظر: محمدحسین اسدی

* مس رفسنجان - شاهین بندرعامری

داوران: علی سام - سعید زیبا - سجاد ایرانپور - وحید بایش - ناظر: امراله طراح

* نفت و گاز گچساران - نیروی زمینی

داوران: کیانوش رفیع زاده - محسن عباسی - میلاد رضوی - امید دریانوش - ناظر: عباس راکی

* پارس جنوبی جم - فولاد نوین خوزستان

داوران: غلامرضا ادیبی - کورش صارمی - محمد حیدری - میثم نظری - ناظر: عبدالمجید معماری

* نفت سلیمان - جزیره قشم

داوران: حسین امیدی - احمد حقانی - علیرضا شعرانی - میلاد صادق زاده - ناظر: فرزاد بهرامی

* نفت بندرعباس - فرد البرز

داوران: امیرحسین یزدانی - احد سلطانی - حامد اقبال - محمدکاظم بحرینی - ناظر: محمدجواد مداح

سه شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵

* هوادار تهران - مس کرمان

داوران: مهدی انصارنژاد - میلاد قاسمی - محمدرضا اخلاقی - هادی صحرایی - ناظر: ایوب غلامزاده