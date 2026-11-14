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داوران بازیهای هفته دهم لیگ یک فوتبال مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران هفته دهم لیگ دسته یک فوتبال به شرح زیر است:
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵
* بعثت کرمانشاه - کاراگستر
داوران: حامد سیری - هادی ابراهیمی - میلاد همتی - ایمان احمدی - ناظر: مهدی پاکزاد
* آریو اسلامشهر - سایپا
داوران: فرزاد منصوری - سعید محمدی - امیرحسین بهادری - وحید صفری - ناظر: محمدحسین اسدی
* مس رفسنجان - شاهین بندرعامری
داوران: علی سام - سعید زیبا - سجاد ایرانپور - وحید بایش - ناظر: امراله طراح
* نفت و گاز گچساران - نیروی زمینی
داوران: کیانوش رفیع زاده - محسن عباسی - میلاد رضوی - امید دریانوش - ناظر: عباس راکی
* پارس جنوبی جم - فولاد نوین خوزستان
داوران: غلامرضا ادیبی - کورش صارمی - محمد حیدری - میثم نظری - ناظر: عبدالمجید معماری
* نفت سلیمان - جزیره قشم
داوران: حسین امیدی - احمد حقانی - علیرضا شعرانی - میلاد صادق زاده - ناظر: فرزاد بهرامی
* نفت بندرعباس - فرد البرز
داوران: امیرحسین یزدانی - احد سلطانی - حامد اقبال - محمدکاظم بحرینی - ناظر: محمدجواد مداح
سه شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵
* هوادار تهران - مس کرمان
داوران: مهدی انصارنژاد - میلاد قاسمی - محمدرضا اخلاقی - هادی صحرایی - ناظر: ایوب غلامزاده