مدیرعامل شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی شهرداری تهران از برگزاری دومین دوره مسابقات دوچرخه‌سواری کوهستان کراس‌کانتری یادواره شهدای میناب در روددره فرحزاد خبر داد و گفت: با توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای استاندارد‌های مسیر مسابقه، در حال فراهم کردن مقدمات میزبانی رقابت‌های بین‌المللی در این مجموعه هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد ناظم رضوی گفت: دومین دوره مسابقات دوچرخه‌سواری کوهستان کراس‌کانتری با همکاری فدراسیون دوچرخه‌سواری جمهوری اسلامی ایران و هیئت دوچرخه‌سواری استان تهران و در چارچوب تقویم رسمی فدراسیون، روز جمعه ۲۸ آبان در روددره فرحزاد برگزار می‌شود.

وی با اشاره به رویکرد جدید این دوره از مسابقات افزود: در کنار رقابت‌های حرفه‌ای، بخش آماتوری نیز با هدف فراهم کردن زمینه حضور علاقه‌مندان و توسعه مشارکت عمومی در این رشته، در پنج تا شش رده برگزار می‌شود تا شهروندان نیز متناسب با سطح مهارت خود فرصت تجربه و حضور در رقابت‌های دوچرخه‌سواری کوهستان را داشته باشند.

مدیرعامل شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی شهرداری تهران ادامه داد: این مسابقات در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم همچون دوره گذشته، ورزشکاران و تیم‌هایی از استان‌های مختلف کشور و چند تیم حاضر در لیگ برتر دوچرخه‌سواری در این رویداد حضور پیدا کنند.

ناظم رضوی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی و ارتقای استاندارد‌های مسیر مسابقه تصریح کرد: مسیر طراحی‌شده در نخستین دوره مسابقات، از سوی داوران و کارشناسان حاضر دارای ظرفیت میزبانی رقابت‌های آسیایی ارزیابی شد. بر همین اساس، در دوره جدید نیز اصلاحات فنی و اجرایی با هدف حرفه‌ای‌تر شدن و ارتقای استاندارد‌های پیست در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: عملیات آماده‌سازی مسیر با استفاده از ماشین‌آلات سنگین و نیرو‌های اجرایی آغاز شده است تا زیرساخت‌های لازم برای برگزاری هرچه بهتر این رقابت‌ها فراهم شود.

حضور داوران بین‌المللی و نظارت فدراسیون بر مسابقات

مدیرعامل شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی شهرداری تهران با تأکید بر جایگاه رسمی این رقابت‌ها در تقویم فدراسیون دوچرخه‌سواری خاطرنشان کرد: ثبت‌نام شرکت‌کنندگان از طریق فدراسیون انجام می‌شود و داوران مسابقات نیز از سوی این فدراسیون انتخاب شده‌اند که تعدادی از آنها دارای درجه بین‌المللی هستند. همچنین مارشال‌های بین‌المللی و تیم نظارتی فدراسیون در این رویداد حضور خواهند داشت و فراخوان مسابقات در استان‌های مختلف کشور اطلاع‌رسانی شده است.

ناظم رضوی با اشاره به چشم‌انداز برگزاری این رویداد در سال‌های آینده گفت: برگزاری مستمر این مسابقات طی دو سال گذشته، زمینه مناسبی برای تثبیت جایگاه روددره فرحزاد در حوزه دوچرخه‌سواری کوهستان فراهم کرده است و در حال بررسی و برنامه‌ریزی برای فراهم کردن امکان برگزاری مسابقات بین‌المللی در سومین دوره این رویداد هستیم.

طراحی مسیر تخصصی دوچرخه‌سواری در فاز دوم روددره فرحزاد

وی در ادامه از برنامه‌ریزی برای توسعه مسیر‌های دوچرخه‌سواری در فاز دوم روددره فرحزاد خبر داد و گفت: با وجود اینکه فاز دوم این طرح هنوز به‌صورت رسمی افتتاح نشده است، از ظرفیت‌های ایجادشده در این محدوده برای فعالیت‌های ورزشی و برگزاری مسابقات استفاده می‌کنیم. همچنین با هماهنگی انجام‌شده با فدراسیون، طراحی تخصصی مسیر دوچرخه‌سواری در این فاز نیز در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه طراحی مسیر استاندارد دوچرخه‌سواری کوهستان نیازمند مطالعات و آزمایش‌های میدانی تخصصی است، افزود: در این فرایند، شیب‌ها و ویژگی‌های فنی مسیر به‌صورت مستمر بررسی و توسط دوچرخه‌سواران در گروه‌های سنی و سطوح مهارتی مختلف آزمایش می‌شود تا در نهایت مسیری ایمن، استاندارد و متناسب با نیاز‌های ورزشکاران طراحی شود.

ناظم رضوی در پایان تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های ورزشی در روددره فرحزاد با هدف گسترش ورزش همگانی و قهرمانی و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای میزبانی رویداد‌های ملی و بین‌المللی دنبال می‌شود.