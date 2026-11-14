شاگردان یحیی گل محمدی یکشنبه مقابل شاگردان محرم نویدکیا در ورزشگاه نقش جهان به میدان می‌روند.

پرواز اختصاصی تیم فوتبال امید به اصفهان برای بازی دوستانه با سپاهان

پرواز اختصاصی تیم فوتبال امید به اصفهان برای بازی دوستانه با سپاهان



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کاروان تیم فوتبال امید ایران شنبه برای برگزاری دیدار دوستانه با سپاهان با پرواز اختصاصی راهی اصفهان شد.

شاگردان یحیی گل محمدی ساعت ۱۵:۳۰ فردا یکشنبه مقابل شاگردان محرم نویدکیا در ورزشگاه نقش جهان به میدان خواهند رفت.

اردوی تیم فوتبال امید با آغاز فیفا دی از ۱۸ آبان در مرکز ملی آغاز و تا ۲۶ آبان ماه ادامه خواهد داشت.

تیم فوتبال امید ایران پس از بازی با سپاهان به تهران باز می‌گردد تا تمرینات خود را در مرکز ملی ادامه دهد.