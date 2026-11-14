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شاگردان یحیی گل محمدی یکشنبه مقابل شاگردان محرم نویدکیا در ورزشگاه نقش جهان به میدان میروند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کاروان تیم فوتبال امید ایران شنبه برای برگزاری دیدار دوستانه با سپاهان با پرواز اختصاصی راهی اصفهان شد.
شاگردان یحیی گل محمدی ساعت ۱۵:۳۰ فردا یکشنبه مقابل شاگردان محرم نویدکیا در ورزشگاه نقش جهان به میدان خواهند رفت.
اردوی تیم فوتبال امید با آغاز فیفا دی از ۱۸ آبان در مرکز ملی آغاز و تا ۲۶ آبان ماه ادامه خواهد داشت.
تیم فوتبال امید ایران پس از بازی با سپاهان به تهران باز میگردد تا تمرینات خود را در مرکز ملی ادامه دهد.