در نشست بررسی مسائل و مشکلات شهرستان خرمشهر با حضور استاندار خوزستان، تکمیل جاده خرمشهر به اهواز، تأمین اعتبار بیمارستان قلب، تعیین تکلیف منطقه محرزی، توسعه زیرساخت‌های برق و اجرای طرح‌های عمرانی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ نشست بررسی مسائل و مشکلات شهرستان خرمشهر با حضور سید محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان، لفته دورکوندی فرماندار ویژه خرمشهر و مصطفی مطورزاده نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

فرماندار ویژه خرمشهر به بیان بخشی از مشکلات و مطالبات شهرستان پرداخت و وضعیت تأمین برق را از جمله مسائل مهم زیرساختی خرمشهر عنوان کرد.

مصطفی مطورزاده نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت اجرای مصوبات این نشست، خواستار تصویب صورت‌جلسه و الزام دستگاه‌های مسئول به پیگیری و اجرای آن شد.

وی تکمیل باند دوم جاده خرمشهر به اهواز را از مهم‌ترین مطالبات شهرستان برشمرد و از استاندار خوزستان خواست با تشکیل کارگروهی ویژه، روند اجرای این طرح و عملکرد دستگاه‌های مسئول را نظارت کند.

تعیین تکلیف شرکت صابون‌سازی سابق خرمشهر که به گفته نماینده مردم شهرستان در مجلس، پس از تملک از سوی ستاد اجرایی فرمان امام همچنان بلاتکلیف مانده است، از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود. مطورزاده خواستار احیای این مجموعه شد.

استاندار خوزستان پس از شنیدن مطالبات مسئولان شهرستان، با اشاره به اهمیت جاده خرمشهر به اهواز گفت: این محور جاده‌ای چندمنظوره است و به دلیل استفاده گسترده از آن، بار ترافیکی بالایی دارد.

موالی‌زاده در همین زمینه از مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان خواست برنامه‌ها و آخرین وضعیت اجرای طرح را تشریح کند.

عمادی، مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان، نیز از برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از پنج کیلومتر دیگر از این محور در سال آینده خبر داد و گفت: از تعهد ۳۰ کیلومتری این طرح، ۲۵ کیلومتر از سمت اهواز نیز برای تکمیل به حدود سه سال زمان نیاز دارد.

همچنین معاون عمرانی استانداری خوزستان با اشاره به استفاده گسترده شرکت‌های نفتی از این مسیر، خواستار مشارکت این شرکت‌ها در تأمین منابع و اجرای طرح تکمیل جاده شد.

در بخش دیگری از این نشست، آخرین وضعیت طرح بیمارستان قلب خرمشهر بررسی شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان با تشریح روند پیشرفت فیزیکی این طرح، اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آن را ۳۷۰ میلیارد تومان و اعتبار لازم برای تجهیز بیمارستان را یک‌هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

کمبود نیروی پرستاری و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای راه‌اندازی این مرکز درمانی نیز از دیگر چالش‌های مطرح‌شده در این بخش بود.

تعیین تکلیف محدوده‌ای از منطقه محرزی خرمشهر و مشخص شدن وضعیت تقسیمات کشوری آن، از دیگر مطالبات فرماندار ویژه خرمشهر بود.

در همین زمینه، شهردار خرمشهر با اشاره به وسعت محدوده شهری و خدمات‌رسانی شهرداری گفت: محدوده شهری خرمشهر نزدیک به سه هزار هکتار است، اما خدمات شهرداری اکنون در محدوده‌ای بالغ بر چهار هزار هکتار ارائه می‌شود.

عبدالهی‌زاده افزود: در صورت الحاق این مناطق به محدوده شهری، باید اعتبارات متناسب با مسئولیت‌های جدید نیز در نظر گرفته شود.

وی همچنین با اشاره به مطالبات ساکنان منطقه محرزی اظهار کرد: مردم به دلیل ظرفیت‌های کشاورزی منطقه، خواستار الحاق آن به بخش روستایی هستند، نه محدوده شهری.

در ادامه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان برای بهسازی معابر و لایروبی انهار منطقه محرزی اعلام آمادگی کرد.

موضوع احداث اسکله صیادی در جزیره مینو نیز از دیگر مسائل مطرح‌شده در این نشست بود. مدیرکل شیلات خوزستان با اشاره به موانع اجرای این طرح، از همکاری نکردن برخی بخش‌ها در روند احداث اسکله خبر داد.

همچنین تکمیل مسیر روستای منیخ به معمره صنگور و ایجاد مرکز اتفاقات برق در مینوشهر از دیگر مطالبات مطرح‌شده در نشست بررسی مشکلات شهرستان خرمشهر بود.

این نشست با طرح مجموعه‌ای از مطالبات عمرانی، خدماتی و زیرساختی شهرستان و بررسی راهکار‌های پیگیری آنها برگزار شد.