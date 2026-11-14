

به گزارش فرماندار ویژه بروجرد گفت: سهمیه ی اشتغال بروجرد در سال ۱۴۰۴ سه هزار و ۸۰۰ نفر تعیین شده بود که با اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی و تلاش دستگاه‌های اجرایی و ثبت بیش از چهار هزار فرصت شغلی، ۱۰۸ درصد تعهد اشتغال این شهرستان محقق شد . به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان

قدرت‌الله ولدی بیان کرد: شهرستان بروجرد در بین شهرستان‌های استان ،جایگاه نخست را در تحقق تعهد اشتغال استان کسب کرده است.

وی با اشاره به ارزیابی عملکرد فرمانداری‌ها از سوی وزارت کشور افزود: عملکرد فرمانداری بروجرد در شاخص‌های عمومی و اختصاصی بررسی شد و این شهرستان با کسب ۹۷۱.۳۶ امتیاز، رتبه نخست را در میان فرمانداری‌های استان لرستان به دست آورد.

ولدی بیان کرد: شاخص‌های اختصاصی شامل حوزه‌های سیاسی، امنیتی و انتخابات، توسعه اقتصادی و اشتغال، عمران و توسعه شهری و روستایی، هماهنگی امور اجتماعی و فرهنگی، امور زنان و خانواده و مدیریت بحران بوده است.