تحقق ۱۰۸ درصدی تعهد اشتغال در بروجرد لرستان
فرماندار بروجرد از تحقق ۱۰۸ درصدی تعهد اشتغال با ثبت بیش از چهار هزار فرصت شغلی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛فرماندار ویژه بروجرد گفت: سهمیه ی اشتغال بروجرد در سال ۱۴۰۴ سه هزار و ۸۰۰ نفر تعیین شده بود که با اجرای طرحهای عمرانی و اقتصادی و تلاش دستگاههای اجرایی و ثبت بیش از چهار هزار فرصت شغلی، ۱۰۸ درصد تعهد اشتغال این شهرستان محقق شد.
قدرتالله ولدی بیان کرد: شهرستان بروجرد در بین شهرستانهای استان ،جایگاه نخست را در تحقق تعهد اشتغال استان کسب کرده است.
وی با اشاره به ارزیابی عملکرد فرمانداریها از سوی وزارت کشور افزود: عملکرد فرمانداری بروجرد در شاخصهای عمومی و اختصاصی بررسی شد و این شهرستان با کسب ۹۷۱.۳۶ امتیاز، رتبه نخست را در میان فرمانداریهای استان لرستان به دست آورد.
ولدی بیان کرد: شاخصهای اختصاصی شامل حوزههای سیاسی، امنیتی و انتخابات، توسعه اقتصادی و اشتغال، عمران و توسعه شهری و روستایی، هماهنگی امور اجتماعی و فرهنگی، امور زنان و خانواده و مدیریت بحران بوده است.