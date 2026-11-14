رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: فرسودگی تجهیزات، اتلاف انرژی در شبکه انتقال، بهره وری پایین ساختمان‌ها و صنایع و سیاست‌های نادرست قیمت گذاری از عوامل اصلی این ناترازی هستند و دولت باید پیش از اصلاح تعرفه ها، اصلاحات را از مجموعه خود آغاز کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به پیامد‌های ناترازی انرژی در زندگی مردم و فعالیت واحد‌های تولیدی، گفت: ناترازی انرژی از آنجا ناشی می‌شود که میزان عرضه انرژی با نیاز‌های کشور تناسب ندارد و پاسخگوی تقاضای موجود نیست. مردم این مسئله را در قالب خاموشی منازل و تولیدکنندگان و صنعتگران در شکل توقف تولید، تهدید اشتغال، کاهش سرمایه و افت گردش اقتصادی تجربه می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه مسئولیت ناترازی انرژی را نمی‌توان صرفاً متوجه مردم و مصرف‌کنندگان دانست، افزود: فرسودگی تجهیزات صنعت انرژی، اتلاف انرژی در شبکه‌های انتقال، بهره‌وری پایین ساختمان‌ها و صنایع و همچنین سیاست‌های قیمت‌گذاری سال‌های گذشته، از عوامل مؤثر در شکل‌گیری این وضعیت هستند.

سیاست‌های قیمت‌گذاری، مشوق مصرف بیشتر شده است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به آثار نظام تعرفه‌گذاری انرژی تصریح کرد: در سال‌های گذشته، مصرف‌کنندگان کم‌مصرف و پرمصرف تا حد زیادی از انرژی با قیمت‌های پایین و مشابه استفاده کرده‌اند؛ در نتیجه، سهم بیشتری از یارانه انرژی به مصرف‌کنندگان پرمصرف رسیده است.

نگاهداری ادامه داد: این شیوه قیمت‌گذاری علاوه بر افزایش بهره‌مندی پرمصرف‌ها از یارانه‌ها، توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و عمومی در صنعت انرژی را نیز کاهش داده و در نهایت به افت سرمایه‌گذاری در این بخش منجر شده است.

دولت باید اصلاحات را از مجموعه خود آغاز کند

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح مسیر مدیریت انرژی کشور گفت: برای حل ناترازی انرژی، دولت باید اقدامات اصلاحی را از مجموعه خود آغاز کند. در گام نخست، اتلاف انرژی در شبکه انتقال باید کاهش یابد و ساختمان‌های عمومی پرمصرف که از بهره‌وری مناسبی برخوردار نیستند، اصلاح شوند.

نگاهداری با اشاره به نقش صنایع بزرگ در کاهش ناترازی انرژی اظهار کرد: صنایع نیز باید در این مسیر مشارکت کنند و با افزایش بهره‌وری، میزان مصرف انرژی خود را کاهش دهند. اجرای این اقدامات می‌تواند زمینه توجیه‌پذیری اقتصادی سرمایه‌گذاری بخش عمومی و خصوصی در صنعت انرژی را فراهم کند.

اصلاح تعرفه‌ها پس از افزایش بهره‌وری و حمایت از کم‌مصرف‌ها

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه اصلاح نظام تعرفه‌ای باید پس از انجام اقدامات زیربنایی دنبال شود، گفت: پس از کاهش اتلاف انرژی، اصلاح ساختمان‌های عمومی و افزایش بهره‌وری صنایع، می‌توان نظام تعرفه‌گذاری را اصلاح کرد؛ به‌گونه‌ای که مصرف‌های غیرضروری با قیمت واقعی محاسبه شود و در مقابل، از مصرف‌کنندگان کم‌مصرف حمایت شود تا همچنان انرژی را با قیمت مناسب دریافت کنند.

همراهی مردم در گرو اصلاحات دولت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر

نگاهداری با تأکید بر اهمیت جلب مشارکت عمومی در اصلاحات انرژی خاطرنشان کرد: زمانی می‌توان از مردم انتظار همراهی داشت که ببینند دولت اصلاحات را از خودش آغاز کرده است. اگر مردم مشاهده کنند درآمد‌های حاصل از اصلاحات صرف توسعه زیرساخت‌های بخش انرژی و تأمین منافع ملی کشور می‌شود، اعتماد و همراهی بیشتری خواهند داشت.

وی افزود: همچنین باید پیش از اجرای اصلاحات تعرفه‌ای، حمایت‌های لازم از اقشار آسیب‌پذیر پیش‌بینی و اجرا شود. در چنین شرایطی، می‌توان انتظار داشت مردم نیز در مسیر اصلاح مصرف انرژی و عبور از ناترازی، همراهی و مشارکت کنند.