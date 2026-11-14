به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول مرکز جهاد کشاورزی دهستان خسروشیرین آباده گفت: با توجه به اینکه کشاورزان این منطقه حدود ۶۰ درصد از زمین‌های خود را به صورت کم‌خاک‌ورزی یا بدون خاک‌ورزی (کشت مستقیم) اجرا می‌کنند سایت الگویی کشاورزی حفاظتی در این دهستان راه اندازی شده است.

یعقوبی افزود: این سایت در یک هکتار گندم دیم، یک هکتار ماشک علوفه‌ای، یک هکتار نخود علوفه‌ای و یک هکتار نخود خوراکی اجرا شده است که در این طرح گاوآهن از چرخه خارج می‌شود.

وی بیان کرد: بیش از ۱۵ هزار هکتار از زمین‌های دیم این دهستان به کشت گندم و سالانه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار نیز به کشت حبوبات و نخود دیم اختصاص می‌یابد.

همچنین یزدان‌پناه مسئول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان آباده گفت: سه اصل کشاورزی حفاظتی شامل حداقل خاک‌ورزی، تناوب زراعی و حفظ بقایا می‌تواند به افزایش حفظ رطوبت در خاک کمک کند، ساختار خاک کمتر به هم بخورد و از فرسایش بادی و آبی نیز جلوگیری شود.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.