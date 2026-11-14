مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس، از اجرای طرح‌های گسترده زیرساختی شامل اصلاح و توسعه ۱۰۸ کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع آب در شهر‌ها و روستا‌های استان طی هفت ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علی شبانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس، از اجرای طرح‌های گسترده زیرساختی شامل اصلاح و توسعه ۱۰۸ کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع آب در شهر‌ها و روستا‌های استان طی هفت ماه گذشته خبر داد.

مدیرعامل این شرکت با اشاره به مدیریت موفق تنش‌های آبی در استان، اظهار داشت: با وجود کاهش بارندگی و خروج برخی چاه‌ها از مدار بهره‌برداری، از طریق برنامه‌ریزی دقیق، وضعیت تأمین آب شرب در اکثر مناطق استان در شرایط مطلوبی قرار گرفته است.

وی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌ها برای پوشش مشترکین جدید، افزود: در بازه زمانی ۷ ماهه اخیر، علاوه بر اقدامات نگهداشت، اقدامات فنی و مهندسی گسترده‌ای صورت گرفته است؛ این اقدامات شامل حفر یا کف‌شکنی ۲۳ حلقه چاه، تجهیز و برق‌رسانی ۶ حلقه چاه دیگر، و همچنین اصلاح و توسعه بیش از ۱۰۸ کیلومتر خطوط انتقال (۴۳ کیلومتر) و شبکه توزیع (۶۵ کیلومتر) در شهر‌ها و روستا‌ها بوده است.

شبانی همچنین از ساخت ۱۸۰۰ مترمکعب مخزن ذخیره آب شهری و روستایی در این بازه زمانی خبر داد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس در پایان با تأکید بر ضرورت مدیریت تقاضا، تصریح کرد: با توجه به وضعیت منابع آب، باید به جای تمرکز صرف بر ایجاد منابع جدید، مدیریت مصرف و اصلاح الگوی مصرف آب را در اولویت اصلی قرار دهیم.