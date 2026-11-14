تیم فوتسال دلسوختگان اهل‌بیت قم در هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، فردا در دیداری خارج از خانه به مصاف سن‌ایچ ساوه می‌رود تا نخستین پیروزی خود در بازی‌های خارج از خانه این فصل را کسب کند.

دلسوختگان قم در ساوه به دنبال طلسم‌شکنی و نخستین برد خارج از خانه

دلسوختگان قم در ساوه به دنبال طلسم‌شکنی و نخستین برد خارج از خانه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم فوتسال دلسوختگان اهل‌بیت قم فردا در چارچوب هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کشور از ساعت ۱۶ در ساوه میهمان تیم سن‌ایچ خواهد بود.

نماینده قم در ۱۰ دیدار گذشته خود سه پیروزی، دو تساوی و پنج شکست را به ثبت رسانده و با کسب ۱۱ امتیاز در جایگاه هشتم جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتسال قرار دارد.

سن‌ایچ ساوه نیز با ۹ امتیاز از ۱۰ بازی، در رتبه یازدهم جدول ۱۴ تیمی این رقابت‌ها ایستاده است.

دلسوختگان قم در این دیدار به دنبال کسب سه امتیاز و بهبود جایگاه خود در جدول رده‌بندی است.